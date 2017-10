Matti Vanhanen: ”Pahin uhka, johon me itse voimme vaikuttaa on kahtiajako”

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen sanoo, että kahtiajako on juuri nyt pahin Suomea uhkaava asia, johon itse voimme vaikuttaa.

–Mikä on pahinta, mitä Suomelle voisi tapahtua? Varmaankin sota, luonnonmullistus tai terrorismi. Mutta ne ovat ulkoa tulevia uhkia. Pahin uhka, johon me itse voimme vaikuttaa, on kahtiajako, hän sanoo lauantaina julkaisemassaan manifestissa.

–Ei ole hyvä, että kaivaudumme poteroihin, joista huutelemme toisillemme. Vähitellen menetämme yhteisen kielen ja ymmärryksen sekä sopimisen ja yhteistyön kyvyn. Tuntuu, että ääripäät eivät enää edes suostu ymmärtämään toisiaan – saati hakemaan ratkaisuja, Vanhanen jatkaa.

Hän varoittaa, että tämä uhkakuva rampauttaa toteutuessaan maan ja kaiken sen kehittämisen.

–Tähän asti me olemme olleet yksituumainen kansa. Eroista ja erilaisista lähtökohdista huolimatta olemme ymmärtäneet, että pienen kansan täytyy pitää yhtä, jos se aikoo selviytyä. Ja hyvin olemme selviytyneet.

Vanhasen kampanjapäällikkö, keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska linjaa, että keskusta lähtee tekemään presidentinvaaleista vaalit.

–Ennen vaalipäivän iltaa mikään ei ole itsestään selvää. Yhtään ääntä ei ole vielä annettu. On aika tehdä näistä vaalit. Maailma on turvattomampi kuin kuusi vuotta sitten. Samaan aikaan jakolinjoja on tullut lisää myös Suomeen. On kuplia, ääripäitä ja kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelua. Nyt jos koskaan tarvitaan perusteellinen keskustelu Suomen tulevaisuudesta, Ovaska sanoo.