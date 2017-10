Hankintalaki kuumentaa tunteita - Jari Lindström: ”Hyvä veli -verkostolle tai korruptiolle ei anneta sijaa”

Työministeri Jari Lindström (sin.) linjaa, että hankintalain ideana on muun muassa toimia hyvä veli -verkostoja ja korruptiota vastaan.

Asia nousi puheenaiheeksi torstaina, kun siitä käytiin kiivas keskustelu eduskunnan kyselytunnilla. SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien edustajat vaativat hallitukselta toimia, jolla kilpailuttamisen epäinhimilliseksi koetut seuraukset pystyttäisiin välttämään.

Lisäksi vammaisten oikeuksien puolesta perustettu kansalaisaloite on kerännyt yli 50 000 kannatusilmoitusta ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi.Ei myytävänä! -kansalaisaloite vaatii vammaisten ihmisten välttämättömän avun ja tuen rajaamista hankintalain ulkopuolelle.

–Asia on mutkikkaampi kuin ensi katsomalta luulisi, Jari Lindström kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän muistuttaa, että tälläkin hetkellä vammaispalvelut ovat hankintalain soveltamisalan ulkopuolella kun ne tehdään siten, että loppukäyttäjä saa itse valita sopivan palveluntarjoajan esimerkiksi henkilökohtaisella budjetilla tai palveluseteleillä.

–Niissä tilanteissa, kun kunta katsoo tarkoituksenmukaisemmaksi valita markkinoilla olevista yrityksistä vain tietyt tarjoamaan palvelua, on parempi, että tämä tehdään avoimesti ja syrjimättömästi hankintalakia noudattaen. On palvelua käyttävän ihmisenkin etu, että kunnan virkamies ei valitse umpimähkään itse parhaaksi katsomaansa yritystä tai järjestöä. Ja tätä ei EU-direktiivikään sallisi. Hankintasääntöjen ideana on muun muassa juuri se, että hyvä veli -verkostolle tai korruptiolle ei anneta sijaa, Lindström kirjoittaa.

Parhaimmillaan verovaroin kuntalaisille tehtävät hankinnat kilpailutetaan työministerin mukaan avoimesti niin, että yritykset ja palvelunkäyttäjät saavat tietoa siitä mitä ollaan ostamassa.

Lindströmin mukaan hankintalaki antaa kunnille mahdollisuuden tehdä pitkäaikaisia sopimuksia. Esimerkiksi hoivakoti voidaan kilpailuttaa kerralla koko elämän ajaksi.

–Toiseksi mainitsen sen seikan, että laki kehottaa kuntaa ottamaan huomioon palvelun laadun valitessaan palveluntuottajaa. Jos kunta valitsee yrityksen pelkän hinnan mukaan, sen täytyy lain mukaan erikseen perustella miten se laatu on huomioitu. Tällä pyritään estämään kilpailuttaminen pelkällä hinnalla, hän toteaa.

Lain mukaan kunnan on lisäksi huomioitava eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen liittyvät asiat. Tällä halutaan Lindströmin mukaan turvata se, että palvelua tarvitsevalla ihmisellä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa häntä itseään koskeviin valintoihin.

Hän myöntää kuitenkin, että pelkästään hankintalailla ei aina ole helppo estää huonoja hankintoja.

–Jos kunta on päättänyt rajoittaa esimerkiksi vammaisille ostettavien tarvikkeiden määrää, niin siihen ei hankintalakia muuttamalla voi vaikuttaa.

Lindström kertoi kyselytunnilla torstaina antavansa kunnille ohjeistuksen hankintalain käytöstä.