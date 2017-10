Demari Anna Kontulan ja ay-pomojen riidasta SDP:stä: ”Aika uskomatonta jos SAK edelleen jatkaa tuolla harhapolulla”

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana työskentelevä SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner ottaa voimakkain sanankääntein kantaa kiistaan työperäisestä maahanmuutosta.

–Minulle tulee mieleen vuosituhannen alku. Viro liittyy EUn jäseneksi. SAKn aktiivit maalaavaat kauhukuvaa sadoista tuhansista virolaisista, jotka mullistavat Suomen työmarkkinat. SDP uskoo ja vaatii päähallituspuolueena erityiset lait pitääkseen virolaiset poissa Suomen työmarkkinoilta. Vaatimus menee läpi. Muistan kommentoineeni tuota silloin sisäpiirissä. "Kiva. Kuulun nyt Suomen suurimpaan järjestäytyneeseen rasistiseen organisaatioon”, Jungner toteaa Facebookissa.

–Jälkikäteen voi sanoa, että tuo kaikki perustui katteettomaan uhkailuun, väärään ajatteluun, ja oli vaikutuksiltaan yksi tämän vuosituhannen vahingollisimmista laeista. Se synnytti vuokratyömarkkinat ongelmineen, ohjasi virolaisia ammattilaisia muualle Eurooppaan töihin, edisti osaltaan Suomen taloudellista taantumista ja oli arvopohjaltaan väärä, hän jatkaa.

Jungner pitää SAK:n kantaa asiaan ”aika uskomattomana”.

–Aika uskomatonta jos kaiken tämän jälkeen SAK edelleen jatkaa tuolla harhapolulla. Toivottavasti ei. Totuus kun on nytkin lähempänä Anna Kontulan ja kumppaneiden ajattelua kuin Rakennusliiton pelottelua.

Työperäinen maahanmuutto nousi loppuviikolla uudelleen keskusteluun, kun kansanedustaja Anna Kontula (vas.) julkaisi avoimen kirjeen SAK:laisille ay-johtajille. Kontula jätti neljän muun kansanedustajan kanssa lakialoitteen saatavuusharkinnan poistamiseksi syyskuun alussa. Syyskuun loppuun mennessä sen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa ja aloite tulee eduskunnan käsittelyyn 25. lokakuuta.

Ay-liike on arvostellut aloitetta kovin sanoin. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas on hyökännyt lakialoitetta vastaan voimakkaimmin. Hän on sanonut muun muassa, että taistelu työpaikoista kovenisi ja Suomeen alkaisi virrata halpatyövoimaa, joka olisi valmis tekemään töitä millä hinnalla hyvänsä.

–Nyt tämä ay-pomojen teinikiukuttelu saisi jo riittää. Me olemme kaikki asemassa, joka antaa valtaa päättää muiden ihmisten elämän ehdoista. Se valta tuo myös vastuuta, Kontula kommentoi avoimessa kirjeessään.

Kontula kertoo saaneensa käsiinsä SAK:n hallitukselle osoitetun muistion, jossa arvioidaan, että ”Kontulan tekemän lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on helpottaa kaikkien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten tilannetta.

–Ihanko oikeasti ollaan Hakaniemessä sitä mieltä, että muuten harmaalle sektorille työllistyvien ihmisten mahdollisuus päästä oikeisiin töihin on ensisijaisesti ”turvallisuusriski”? Ja että tämä enimmillään muutaman tuhannen ihmisen porukka riskeeraa olemassaolollaan koko 2,5 miljoonan palkansaajan työmarkkinoiden työehdot, Kontula kysyy.

Myös vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto on ottanut kantaa asiaan. Hänen mukaansa Suomessa pitäisi pystyä puhumaan asioista ilman organisoituja parjauskampanjoita.

–Auta armias, jos olet vielä nainen, joka puhuu asia-argumenteilla setien maailmankuvaa vastaan. Siitä sedät eivät pidä ja he antavat sen kyllä tuntua jokaisen heidän kanssaan eri mieltä olevan nahoissa. Keskustan ja kokoomuksen hallitus oli kykenemätön ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamiseen. Tämä on käsittämätöntä tilanteessa, jossa Suomen pitäisi pystyä houkuttelemaan osaamista ja ihan huoltosuhteenkin takia lisätä tuntuvasti työperäistä maahanmuuttoa. Missä ne kuuluisat norminpurkutalkoot ovat silloin kun niitä tarvittaisiin, hän kysyy Facebookissa.