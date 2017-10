Suomessa on pian uusi hallituspuolue – Sampo Terho painottaa kokoomuslaisena nähtyä teemaa

Suomi saa pian uuden hallituspuolueen, kun Sininen tulevaisuus jättää tänään kannattajakorttinsa ja rekisteröityy puolueeksi, kertoo ministeri Sampo Terho blogissaan. Hänen mukaansa käytännön toimet kestävät vielä 1–2 kuukautta, kun viranomaiset käyvät asiakirjat läpi.

Uuden puolueen perustamiseksi tarvitaan 5000 kannattajakorttia, jotka ovat nyt kasassa. Sinisillä on aloittaessaan 19 kansanedustajaa ja 5 ministeriä.

Kulttuuri-, urheilu- ja Eurooppa-ministeri Terho asemoi uutta puoluetta ja tarkentaa, että ”Suomi saa pian isänmaallisen, uudistusmielisen ja ratkaisuhakuisen puolueen nimeltä Sininen tulevaisuus”.

–Emme lähteneet vanhasta puolueestamme luopuaksemme aatteestamme, vaan pelastaaksemme aatteemme ja viedäksemme sitä eteenpäin. Olemme yhteistyökykyisiä ja ratkaisuhaluisia, Terho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Moni on epäillyt perussuomalaisista irtautuneen joukon poliittisia mahdollisuuksia ja nähnyt omana haasteenaan myös puolueorganisaation ja taustajoukkojen puuttumisen. Terho huomauttaa, että puhtaalta pöydältä aloittamisella on puolensa, sillä Sinisellä tulevaisuudella ei ole etujärjestöjä tai rahoittajia ”taustalla ohjailemassa”.

Sinisten ongelmana on pidetty myös vaikeutta erottautua muista puolueista. Toistaiseksi puolue on pyrkinyt asemoimaan itseään etenkin työelämä- ja verotuskysymyksillä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo on aiemmin luonnehtinut uutta puoluetta keskiluokan verokapinaksi.

Nyt Terho nostaa esille etenkin yrittäjyyden.

–Jokaisella pitää olla mahdollisuus osallistua ja pärjätä, koska vain yhdessä me olemme yhteiskunta. Yrittäjyys on Suomen tulevaisuudelle keskeistä, ja siksi meidän täytyy elvyttää sisukas suomalainen raivaajahenki, Terho sanoo ja lisää, että yhteiskunnan pitää auttaa yksilöä kehittymään.

Terho asemoi puoluetta yrittäjyyden kautta myös Ylen Aamu-tv:ssä. Hänen mukaansa Sininen tulevaisuus kannattaa vahvasti yrittäjyyttä. Aiemmin yrittäjäasioilla on profiloitunut pääasiassa kokoomus. Kysymykseen siitä, miten puolue aikoo erottautua kokoomuksesta, Terho vastasi, että sinisten agendalla ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset.

Terhon mukaan siniset laajentavat kaiken aikaa organisaatiotaan kansallisesti kattavaksi.

–Piirijärjestöjä on jo puolen tusinaa, mutta toinen puoli on vielä perustamatta.

