”Ideologisesti työtön” Ossi Nyman yllätti tv:ssä: ”En ole mikään työtön – tein tämän eteen töitä 13 vuotta”

Laajan työttömyyskeskustelun herättänyt Ossi Nyman, 39, tarkensi tilannettaan MTV:n Huomenta Suomessa. Ensimmäisen romaaninsa julkaissut Nyman sanoi, että hän ”ei ole mikään työtön, vaikka joutuu elämään työttömyyskorvauksella”. Nyman pitää itseään pikemminkin kirjailijana.

Helsingin Sanomat julkaisi perjantaina Nymanin haastattelun, jossa tätä kutsuttiin ideologisesti työttömäksi, joka taktikoi itselleen työmarkkinatuen ilman aikeita ottaa töitä oikeasti vastaan. Syntyi laaja keskustelu ja kuultiin harmistuneita puheenvuoroja veronmaksajien kustannuksella elämisestä. Lisäksi Uudenmaan TE-toimisto katkaisi Helsingin Sanomien mukaan Nymanin tuet haastattelun perusteella ja käynnisti selvityksen tämän tilanteesta.

Nyman selvensi elämäntapaansa aamun ohjelmassa.

–En pidä itseäni työttömänä, mutta julkisuudessa minusta on tehty joku valtakunnan virallinen työtön ja työn välttelijä. Pidän itseäni kyllä ihan kirjailijana ja olen tehnyt tämän eteen töitä 13 vuotta ja tuon kirjan kanssa viimeiset kolme vuotta, Nyman sanoi Huomenta Suomessa.

Nymanin syyskuun alussa julkaistu omakohtainen esikoisromaani Röyhkeys kertoo miehestä, joka välttelee töitä. Helsingin Sanomien kriitikko Antti Majander antoi varsin kiittävän arvion ja luonnehti sitä ”oivaksi teokseksi ja työläisromaaniksi, jollaista Suomessa ei aiemmin ole kirjoitettu”.

Nyman kertoi Huomenta Suomessa, ettei ole halunnut ottaa työtä vastaan, koska on halunnut kirjoittaa. Hän sanoi olleensa TE-toimiston asiakkaana vuosikausia, mutta ainuttakaan työpaikkatarjousta ei ole tullut, vaikka harjoitteluihin onkin patistettu.

Nymanin mukaan töiltä välttyy hyvin, jos ilmoittaa työhaastattelussa, että ”työkkäri pakotti minut tänne”. Hän mainitsee, että Suomessa on työttömänä 200 000 työtöntä ja 36 000 avointa työpaikkaa. Hän ei silti koe olevansa kohtaanto-ongelman uhri, sillä hän on tilanteeseensa tyytyväinen toisin kuin moni muu, jonka pää ei kestä.

–En todellakaan jää toimettomaksi, vaan niin kuin sanoin, 13 vuotta olen kirjoittanut ja viimeiset 3 vuotta ihan tosissaan ja tulos on tuossa. Sanoisin, että tuo saattaa hyvinkin olla tärkein romaani, mitä Suomessa on muutamaan vuoteen julkaistu, Nyman sanoo ja tarkentaa, että aihe on ajankohtainen, vaikka siitä ei saa puhua.

Nyman huomauttaa, että veroja maksetaan myös työttömyyskorvauksesta sekä esikoiskirjan myynnistä. Hän ei koe olevansa verojen välttelijä.

–Haluan maksaa veroja, koska niillä tehdään niin paljon hyvää.

Nyman kertoo hakeneensa töitä tänäkin vuonna. Hän sanoo olevansa valmis ottamaan vastaan työtä, jota voi tehdä esimerkiksi aamulla muutaman tunnin, jotta jää aikaan myös kirjoitustöille ja itselle. Nymanilla on työn alla jo seuraava teos, joka käsittelee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Hän arvioi, että teos valmistuu parissa vuodessa.

Nyman kannattaa kansalaispalkkaa, koska se on tapa antaa ihmiselle ihmisoikeudet, pelkät sanat eivät merkitse mitään. Hän uskoo, että raha riittää tällaiseen, sillä Suomi on rikas valtio. Hän tarkentaa kannattavansa vapautta valita, meneekö töihin vai ei.