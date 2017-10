Keskustalaisen ulostulo puolueen tilanteesta: ”Jokaisen jäsenen on katsottava tässä nyt syvälle peiliin”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo Puheenvuoron blogissaan antavansa tukensa puolueen istuvalle puheenjohtajalle, pääministeri Juha Sipilälle. Sen sijaan hän sanoo, ettei ole varma asiasta puoluesihteeri Jouni Ovaskan osalta.

–Sinun on parannettava juoksuasi, mikäli aiot jatkokaudelle. Valta on vain lainassa. Meillä kaikilla, Kärnä kirjoittaa.

Hän kertoo samalla, ettei aio itse ehdolle puoluesihteeriksi Sotkamon puoluekokouksessa ensi kesäkuussa.

Pääministeri Sipilän asema puolueensa johdossa on ollut keskustelun kohteena erityisesti keskustan laskevien kannatuslukujen takia. Sipilä itse totesi viikko sitten Ylen Ykkösaamussa, että talven aikana katsotaan, ovatko keskustalaiset halukkaita jatkamaan hänen johdollaan.

–Jos eivät ole, sitten vaihdetaan miestä. Tuon keskustelun aika on puoluevaltuustossa keväällä. Olen käytettävissä, mutta en kyllä väkisin pukkaa sinne. Jos tukea ja kannatusta ei löydy, silloin se on muiden tehtävä, hän sanoi.

Lue lisää: Juha Sipilä arvioi asemaansa Ylellä: ”En kyllä väkisin pukkaa sinne”

Keskusta on Ylen tuoreimman gallupin mukaan tällä hetkellä neljänneksi suosituin puolue 15,8 prosentin kannatuksella. Sipilä on arvioinut kannatuksen laskun johtuvan ainakin osittain hallituksen tekemistä talouspäätöksistä.

Mikko Kärnä sanoo, että puolueen tulee ymmärtää, että enää ei riitä se, että hommat hoidetaan hyvin.

–Viestintä on puolet onnistumisesta. Ihmiset haluavat, sekä kuluttajina että työntekijöinä, sitoutua johonkin suurempaan tarkoitukseen kuin pelkästään tuloksen tekemiseen ja voiton tavoitteluun. Tarvitaan tarinoita ja johtajuuden jakamista. Eduskuntaryhmällä tulee olla viestinnällinen rooli ei vain ryhmänä, vaan tarinaa rakentavina ja tukevina yksilöinä. On puhuteltava järkeä ja herätettävä tunteita. Puolesta ja vastaan. Jos viesti ei uppoa, ei ole väliä onko tehty politiikka hyvää vai huonoa. Kansanliikkeemme jokaisen jäsenen on katsottava tässä nyt syvälle peiliin, hän kommentoi.

Kärnän mukaan keskusta ei juuri nyt pysty puhuttelemaan maaseudulla asuvaa ihmistä niin, että tuosta puheesta kuultaisi arvostus ja maaseudun ihmisten elämän tuntemus. Hän muistuttaa, että politiikka on myös retoriikkaa, puhetta ja sanataidetta.

–70-luvun termit ja tavoitteet ”koko maan asuttuna pitämisestä” eivät istu nykypäivän maaseutuun, joka moninaistuu ja erilaistuu. Ihmiset rakentavat maaseudulla elämäänsä globaalissa toimintaympäristössä, hyödyntäen niitä samoja mahdollisuuksia kuin missä tahansa muuallakin. Globalisaation rinnalla paikallisuus vahvistuu uusien teknologiasovellutusten avulla. Globaalikansalaisuus on läsnä myös maaseudulla. Keskustan on uudistettava on maaseutupolitiinen linjansa. Hyvä esimerkki on puolueemme oma viestintä hyvästä talouskehityksestä: ”Pidetään kaikki mukana”. Tällä viestinnällä sorrumme itsekin kielellisesti ajatukseen että on alueita, joita tulee ”pitää” mukana.

Kärnä toteaa, että on surullista nähdä, miten kentällä ja eduskuntaryhmässä tehty luja työ peittyy ”viestinnällisten epäonnistumisten ja viestinnällisen laiskuuden” alle.

–Etenkin, kun nämä omat virheemme ovat toistuvia. Ne olisi helppoa välttää, hän sanoo.

