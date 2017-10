Perussuomalaisten aikoma ”kannattajakorttisyynäys” ihmetyttää: ”Voi olla jopa rikollista toimintaa - huh huh”

Piraattipuolueen aktiivi ja Espoon varavaltuutettu Janne Paalijärvi ihmettelee, miksi perussuomalaiset aikoo käydä läpi kaikki Sininen tulevaisuus ry:n kannattajakortit.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vahvisti aikaisemmin maanantaina Ilta-Sanomille kannattajakorttien läpikäymisen. Halla-ahon mukaan yleinen linja on se, että toisen kannattajakortin täyttäminen on puoluetta vahingoittavaa toimintaa ja peruste puolueesta erottamiselle.

Paalijärven mielestä kyseessä on mauton toiminta, jota hän kutsuu kannattajakorttisyynäykseksi.

–Vaikka kannattajakortit ovat julkisia, pidän niiden syynäämistä toisten puolueiden toimesta demokratiamielessä hyvin mauttomana toimintana, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Paalijärvi päivitti blogiinsa myöhemmin maanantaina arvion, että kyseessä voi olla jopa laiton toiminta. Hän viittaa henkilötietolakiin kirjattuun arkaluontoisten tietojen käsittelykieltoon.

–Tarkemmin lakikirjaa tutkittuani pidän mahdollisena, että koko syynäysoperaatio voi olla jopa rikollista toimintaa. Mikäli perussuomalaiset keräisivät listan allekirjoittaneista jäsenistään, heille muodostuu henkilörekisteri. Mutta. Laissa kielletään erikseen ”henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista” koskevien tietojen kerääminen. Koska tällaisen rekisterin tarkoitus on henkilöiden poliittinen tunnistaminen, minun on vaikea nähdä tällaista toimintaa toteutuessaan juridisesti minään muuna kuin laittomana toimintana. Huh huh.

Hän huomauttaa blogistaan syntyneessä keskustelussa, että perussuomalaisten ”sinisiä symppaavat” kannattajakorttien allekirjoittajat eivät todennäköisesti ole antaneet nimenomaista lupaa tietojensa käyttämiseen perussuomalaisten rekisterissä.

Paalijärvi muistuttaa myös, että kannattajakortin allekirjoittamisella ei liity puolueen jäseneksi.

–Kannattajakorttien allekirjoittamisen tarkoitus ei välttämättä ole olla aktiivinen tuenilmaus jollekin tietylle puolueelle, vaan myös eräänlaisen vastustuksen puutteen osoittaminen. Toisin sanoen sen kertominen, että on ok jos tällainenkin puolue on olemassa ja että demokratia monimuotoistuu. Tämä suuntautuminen on näkynyt henkilökohtaisesti omissa toimissani; allekirjoitan joka ainoan puolueen kannattajakortin, mikä eteeni tuodaan. Ei meillä piraateissa tästä nouse pahaa verta.

Virallinen prosessi Sinisen tulevaisuuden saattamiseksi puoluerekisteriin alkoi tänään, kun ryhmä jätti yli 5 300 kannattajakorttia oikeusministeriöön. Kannattajakortit ovat oikeusministeriössä kaikkien tutkittavissa sen jälkeen, kun ministeriö on saanut ne tarkastettua. Ministeriö säilyttää kannattajakortteja vuoden ajan.

