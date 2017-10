Kova syytös kiukuttelijaksi haukutulta ay-pomolta: ”Olemme nähneet kohta 20 vuoden ajan, kuinka valtion pörssiyhtiö pyörittää koneistoa”

Kiista ay-johtajien ja saatavuusharkinnan poistamisen esittävän lakialoitteen allekirjoittajien kesken jatkuu. Maanantaina sekä SAK:laisen Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne että Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas vastasivat kansanedustaja Anna Kontulalle (vas.), joka on lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja syytti perjantaina ay-pomoja teinikiukuttelusta.

Juha Kuurne toivoo omassa avoimessa kirjeessään, että lakialoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat kuuntelisivat tarkemmalla korvalla ”teinikiukuttelusta syytettyjen ay-pomojen” näkemyksiä ja ajatuksia niin saatavuusharkinnan poistamiseen liittyvistä riskeistä kuin niistä keinoista, joilla Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen työntekijän asemaa voitaisiin parantaa nykyisestä.

–Ymmärrän, että kansanedustaja Kontula tarkastelee saatavuusharkintaa jo ”jonkin muun työskentelyyn oikeuttavan oleskelustatuksen nojalla työllistyneen” henkilön näkökulmasta ja katsoo saatavuusharkinnan heikentävän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman autonomiaa ja mahdollisuuksia työpaikan tai alan vaihtoon Suomessa. Kontula tuntuu kuitenkin olevan täysin tietämätön niistä jo olemassa olevista ongelmista, joita liittyy EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten työntekijöiden työehtojen ja palkkauksen valvontaan sekä niistä mahdollisista riskeistä, joita saatavuusharkinnan poistoon liittyy eräiden ammattialojen osalta, Kuurne sanoo.

Hän kertoo SLSY:n käyneen omaa taisteluaan Finnairin aasialaisen vuokratyövoiman työehtoihin ja palkkaukseen liittyvistä ongelmista vuodesta 2002 alkaen. Kuurne sanoo kiinalaisten työntekijöiden kokonaisansioiden jääneen reiluun tuhanteen euroon kuukaudessa, vaikka jo pelkän peruspalkan olisi seitsemän vuoden työskentelyn jälkeen pitänyt olla yli 1 600 euroa.

–Ongelmana on ollut se, ettei työnantaja ole maksanut aasialaiselle työvoimalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, vaikka se on työlupia hakiessaan näin vakuuttanut tekevänsä. Asiaan on pyritty hakemaan korjausta niin viranomaisten avulla kuin oikeusteitse, mutta toistaiseksi tuloksetta, Kuurne kertoo.

Hän korostaa, että ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa ei Suomessa paranneta pelkällä saatavuusharkinnan poistamisella. Kuurne sanoo, että samassa yhteydessä luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta pitää lisätä ja järjestöille tulee antaa kanneoikeus.

–Vain näillä keinoilla voidaan oikeasti varmistaa, että ulkomaalaiselle työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja häneen sovelletaan asianmukaisia työehtoja.Pelkästään resurssien ja toimivaltuuksien takaamisella viranomaisvalvonnalle ei ongelmia ratkaista. Olemme nähneet kohta 20 vuoden ajan, kuinka valtion enemmistöomisteinen pörssiyhtiö pyörittää koneistosta ulos sille suotuisan päätöksen tai tulkinnan, kun kyse on sen aasialaisen työvoiman palkkauksesta ja työehdoista. Kiistaton totuus on kuitenkin, että heihin noudatetaan suomalaisista poikkeavia työehtoja ja saamiemme tietojen esimerkiksi hongkongilaisten osalta poljetaan jo paikallisia, hongkongilaisia työehtoja.

Kuurne sanoo olevansa eri mieltä myös siitä, ettei saatavuusharkinnalla olisi vaikutusta suomalaiseen palkkatasoon. Hän nostaa esiin jälleen esimerkin Finnairista ja muistuttaa parin vuoden takaisesta tilanteesta, jossa yhtiö päätti käyttää New Yorkin lennollaan halvempaa ulkopuolista työvoimaa.

–Asiasta tehtiin jopa kirjallinen kysely eduskunnassa ja hanke kaatui saamiemme tietojen mukaan lopulta juuri saatavuusharkintaan. Ilman saatavuusharkintaa New Yorkin lennot olisivat avautuneet halvemmin työehdoin palkatulle vuokratyövoimalla Aasian lentojen tavoin.

"Eri viranomaistahot ovat todenneet Finnairin toiminnan asianmukaiseksi"

Kuurnen mukaan syntyneellä säästösopimuksella leikattiin jo talossa olevien suomalaisten lentoemäntien ja stuerttien ansioita 7–17 prosenttia ja sen seurauksena syntyivät myös uudet palkkaluokat taloon tuleville.

Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen sanoo Kauppalehdelle, että lentoyhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja sopimuksia - myös matkustajahenkilökuntansa palkkauksessa.

–Asiaa on käsitelty julkisuudessakin usein. Eri viranomaistahot, jotka asiaa ovat tarkastelleet, ovat myös todenneet Finnairin toiminnan asianmukaiseksi. Kun Finnairin koneessa työskenteleville, ulkomailla asuville lentoemännille on myönnetty työn teon edellytyksenä olevat oleskeluluvat, prosessissa on tarkasteltu myös yksittäisten henkilöiden tulotasoa.

Suomisen mukaan pääosin tarveharkintakeskustelua käydään siitä, miten maahamme saataisiin täällä asuvaa, asiantuntijahenkilöstöä täydentämään omaa osaamistamme.

–Finnair, kuten monet muutkin suomalaisyritykset, tarvitsee kasvunsa toteuttamiseen esimerkiksi digiosaajia, joiden saatavuus Suomessa on haastavaa kovan kysynnän vuoksi. Kun maailma digitalisoituu, on Suomen tulevan kilpailukyvyn kannalta aivan olennaista, että yritykset saavat rekrytoiduksi ne digiresurssit, joita muutos ja kasvu edellyttävät, Suominen sanoo.

"Menee jo nettikiusaamisen puolelle"

Anna Kontula jätti neljän muun kansanedustajan kanssa lakialoitteen saatavuusharkinnan poistamiseksi syyskuun alussa. Syyskuun loppuun mennessä sen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa ja aloite tulee eduskunnan käsittelyyn 25. lokakuuta.

Ay-liike on jo aikaisemmin arvostellut aloitetta kovin sanoin. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas on hyökännyt lakialoitetta vastaan voimakkaimmin. Hän on sanonut muun muassa, että taistelu työpaikoista kovenisi ja Suomeen alkaisi virrata halpatyövoimaa, joka olisi valmis tekemään töitä millä hinnalla hyvänsä.

Suokas vastasi maanantaina blogissaan Anna Kontulalle ja tätä viikonloppuna puolustaneille vihreiden puheenjohtaja Touko Aallolle ja SDP:n entiselle puoluesihteerille, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajalle Mikael Jungnerille.

–Väite vanhojen ay-setien organisoidusta parjauskampanjasta kansanedustaja Anna Kontulaa kohtaan tämän sukupuolen takia menee jo nettikiusaamisen puolelle, hän kommentoi.

Suokas korostaa, että jokaisessa maassa on oma työn tekemisen kulttuuri sekä lainsäädäntö.

–Yhden maan kehitys ei välttämättä toteudu toisessa. Toki näinkin voi tapahtua, mutta siitä ei ole pienintäkään varmuutta. Vastoin Anna Kontulan väitettä en koe itseäni uhriksi. On yhdentekevää, voinko jatkossa äänestää vasemmistoliittoa. Olen tehnyt niin jo koko elämäni. Minulla ei ole mitään hätää. Todellisia uhreja ovat nuoret rakentajat, joiden tulevaisuuden ja toimeentulon poliitikkojen egonnostatus vaarantaa.

Lue myös: Demari Anna Kontulan ja ay-pomojen riidasta: ”Aika uskomatonta jos SAK edelleen jatkaa tuolla harhapolulla”