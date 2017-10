Ex-avustaja epäili kansanedustajaa kiusaamisesta – Syytettä ei nosteta

Helsingin kihlakunnansyyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen kansanedustaja Leena Merta (ps.) koskevassa kiusaamisepäilyssä. Rikosilmoituksen oli tehnyt Meren entinen eduskunta-avustaja.

Rikosepäilyssä tutkittiin kaikkiaan neljää eri kohtaa: kunnianloukkausta, työturvallisuusrikosta, pahoinpitelyä ja vammantuottamusta. Syyttäjä kertoo, että syytettä ei nosteta, ”koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi”.

Meri ja ex-avustaja olivat ystäviä, kun molemmat aloittivat toimensa keväällä 2015. Avustaja kuitenkin loukkaantui ”verisesti”, kun hän koki Meren syyttäneen häntä seksuaalisesta häirinnästä. Meri oli kertonut eduskunnan henkilöstöpäällikölle, että avustaja oli käyttäytynyt niin yliystävällisesti, että Mereltä oli kysytty heidän suhteensa luonteesta. Henkilöstöpäällikkö oli antanut yliystävällisestä käytöksestä palautetta puhelimitse.

Lisäksi ex-avustaja koki, että Meri kuormitti häntä kohtuuttomalla määrällä työtä ja antoi tehtäviä, jotka eivät kuulu avustajalle. Meri puolestaan on korostanut, että hän on tarvinnut apua, ja että avustajan tehtävä on kansanedustajan työn mahdollistaminen. Meri oli myöhemmin myös katsonut avustajan olleen liian vaativa itseään kohtaan ja hän oli ehdottanut tehtävien vähentämistä sekä työterveyshuollon mukaan ottamista tilanteeseen.