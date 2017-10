Riita saatavuusharkinnasta: Ay-pomo suivaantui nyt Touko Aallolle – ”Menee jo nettikiusaamiseksi”

Mielipiteiden vaihdon taustalla on eduskunnalle jätetty lakiesitys, jossa ehdotetaan Euroopan unionin ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista. Kontula kuuluu lakialoitteen ensimmäisiin allekirjoittajiin.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas torjuu blogissaan vihreiden puheenjohtajan Tuoko Aallon väitteen siitä, että kokeneet ammattiyhdistysjohtajat parjaisivat kansanedustaja Anna Kontulaa (vas.).

Suokkaan mukaan Aallon väite, että ”väite vanhojen ay-setien organisoidusta parjauskampanjasta kansanedustaja Anna Kontulaa (vas) kohtaan tämän sukupuolen takia menee jo nettikiusaamisen puolelle”.

Kirjoituksessaan Suokas totea, että ay-liikkeen työntekijänä hänelle on kertynyt asiantuntemusta rakennusalan työvoiman liikkeistä ja hinnoittelusta. Sen johdosta hänellä on omasta mielestään riittävä asiantuntemus arvioida saatavuusharkinnan mahdollisen poiston vaikutuksia.

Mielipiteiden vaihdon taustalla on eduskunnalle jätetty lakiesitys, jossa ehdotetaan Euroopan unionin ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista. Kontula on lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja ensimmäisten allekirjoittajien joukossa on kansanedustajia myös neljästä muusta puolueesta.

Suomalaisten rakennusalan työntekijöiden etuja valvova Suokas vastustaa saatavuusharkinnasta luopumista.

–Rakentajille lakiesityksen läpimeno tarkoittaisi synkkeneviä aikoja. Maasta toiseen liikkuva työvoima on valtaosin rakennusporukkaa. Yli näköpiirissä olevan tulevaisuuden meille virtaisi halpatyövoimaa, joka olisi valmis tekemään töitä millä hinnalla hyvänsä”, Suokas kirjoitti lokakuussa.

Myös jotkut muut ay-johtajat vastustavat lakialoitetta. Kontula on kokenut vastustuksen niin henkilöön käyvänä. Hän kirjoitti viime viikolla avoimen kirjeen SAK:laisille ay-johtajille, jossa hän moitti muun muassa Suokasta faktojen vääristelystä.

–Iso respect Anna Kontulalle, joka on joutunut ay-setien riepoteltavaksi, Touko Aalto kirjoitti lauantaina yhteisöviestipalvelu Facebooksissa.

–Kyllä Suomessa pitää pystyä puhumaan asioista ilman organisoituja parjauskampanjoita. Ja auta armias, jos olet vielä nainen, joka puhuu asia-argumenteilla setien maailmankuvaa vastaan. Siitä sedät eivät pidä ja he antavat sen kyllä tuntua jokaisen heidän kanssaan eri mieltä olevan nahoissa, Aalto kirjoitti.

Lähde: Talouselämä