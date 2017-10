Vammaispalvelut kuohuttavat – työministeri ojensi kuntia: Pelkän hinnan perusteella ei saisi kilpailuttaa

Työministeri Jari Lindström (sin.) on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa hän muistuttaa laadun huomioimisesta vammaispalvelujen hankinnoissa. Ministerin mielestä kunnat eivät ole riittävästi ottaneet käyttöön uuden hankintalain mahdollisuuksia laadun huomioimiseen.

Tämän osoittaa Lindströmin mukaan julkisuudessa käytävä keskustelu vammaispalvelujen laatuongelmista.

Asia nousi esiin myös viime torstain kyselytunnilla, kun oppositio haastoi hallituksen vammaispalvelujen kilpailuttamisesta, jonka epäinhimillisiksi koettuja seurauksia vaadittiin korjattaviksi. Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) nosti esiin asiaa koskevan kansalaisaloitteen, joka on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta ja tulee eduskunnan käsittelyyn.

–Me sosiaalidemokraatit tuemme kansalaisaloitteen ajatusta. Kilpailuttaminen koskee myöskin muistisairaita ihmisiä, joiden elämässä perusturvallisuus muodostuu usein samoina pysyvistä ihmissuhteista ja tutusta ympäristöstä. Miltä meistä tuntuisi, jos meille sanottaisiin, että nyt on pakko muuttaa, kun asuminen on muualla halvempaa? Uskon, ettei kukaan meistä suostuisi tällaiseen. Miksi vammaisten ja muistisairaiden kohdalla tämä on edelleen mahdollista, vaikka heidän kohdallaan seuraukset voivat olla erittäin dramaattisia? Kysyn vielä uudelleen, että mitä hallitus aikoo tehdä tässä ja nyt, että tämä epäkohta saataisiin hoidettua, sillä parasta aikaa monissa kunnissa on käynnissä nämä kilpailutussysteemit, Mäkisalo Ropponen sanoi suuressa salissa.

Lindström vastasi, että kunnille on laadittu kirje, joka tänään tiistaina on lähdetetty kunnille. Lindström huomautti, että kuntien käytännöt ovat todella kirjavia ja jotkut osaavat käyttää hankintalakia, jotkut taas eivät. Ministeri huomauttaa, että hankintalaki ei velvoita hankintayksiköitä toteuttamaan vanhusten ja vammaisten palveluja julkisena hankintana.

–Ne palvelut voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa asiakkaan valinnanvapauteen perustuen, ja kun tästä käytiin keskustelua hankintalain esittelyn yhteydessä, niin silloin nostettiin tämä niin sanottu henkilökohtainen budjetointi esille. Ja tämä olisi se asia, jolla tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin, Lindström sanoi.

Lindström selvensi asiaa viikonloppuna myös Puheenvuoron blogissaan. Hän huomautti, että hankintalaki antaa kunnille mahdollisuuden tehdä pitkäaikaisia sopimuksia ja esimerkiksi hoivakoti voidaan kilpailuttaa kerralla koko elämän ajaksi.

–Jos kunta valitsee yrityksen pelkän hinnan mukaan, sen täytyy lain mukaan erikseen perustella, miten se laatu on huomioitu. Tällä pyritään estämään kilpailuttaminen pelkällä hinnalla, Lindström sanoi blogissaan.

Nyt ministeri huomauttaa tiedotteessa, että vuoden alusta lähtien voimassa ollut uusi hankintalaki on kirjoitettu niin, että se suorastaan kannustaa hyvien vammaispalveluiden tarjoamiseen. Hänen mukaansa hankintalaki ei vaadi kilpailuttamaan vammaispalveluja. Vaihtoehtona on käyttää palvelusetelimallia, jossa asiakas itse valitsee palvelun tarjoajan.

–Hankintayksikkö voi myös kilpailuttaa puitejärjestelyllä joukon palveluntarjoajia, joista asiakas saa itse valita sopivimman, ministeri muistuttaa kuntia tiedotteessa.

Lain mukaan hankintayksikkö voi myös tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

– Lainkohdan tavoitteena on, että hankittaessa ihmisten elämän mittaisia palveluja kenenkään ei tarvitsisi vaihtaa kotiaan uuden kilpailutuksen myötä. Hankintasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevana ja kunkin henkilön hoivakoti kilpailuttaa vain kerran, ministeri painottaa.

Suomen kansallinen hankintalaki perustuu EU-hankintalainsäädäntöön. EU:n hankintadirektiivi kattaa yksiselitteisesti julkiset sote-palveluhankinnat ja se vaatii avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden noudattamista ja tähtää avoimuuteen.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite esittää vammaisten välttämättömän avun ja tuen rajaamista kilpailutuksen ulkopuolelle. Ministeriön tiedotteen mukaan EU:n komissiolta on varmistettu, että vammaispalveluja ei ole mahdollista sulkea kansallisesti hankintasääntöjen ulkopuolelle. Komissiolla ei ole tiedossaan yhtään maata, jossa kansallinen implementointi olisi tehty tältä osin direktiivin vastaisesti.

Direktiivi antaa jäsenmaille kuitenkin runsaasti harkintavaltaa sen suhteen, miten sote-palveluhankintojen kilpailutus järjestetään. Kansallisessa laissa on ministeriön mukaan sama henki ja laissa säädetään vain keskeisistä menettelyistä.