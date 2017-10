Viranomainen: Halla-aho tarvitsee perusteet korttien syynäykselle – Soinikin kimmahti

Perussuomalaiset eivät voi saada haltuunsa Sinisen tulevaisuuden perustamiseksi kerättyjä kannattajakortteja noin vain, kertoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Uudelle Suomelle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti, että sinisten kannatuskortin allekirjoittaneita perussuomalaisia voi uhata erottaminen omasta puolueestaan.

–Kannattajien nimilista on viety oikeusministeriöön, joka on viranomainen. Ja jos viranomaisen asiakirjasta tai rekisteristä haluaa saada henkilötietoja, siitä on tehtävä julkisuuslain mukainen pyyntö, selventää Aarnio.

–Ja julkisuuslain mukaan oikeusministeriö tekee sen arvion, onko perussuomalaisilla tai muillakaan oikeutta saada niitä tietoja.

Uuden Suomen sivuilla ja Puheenvuorossa on esitetty eri arvioita siitä, onko perussuomalaisilla oikeutta päästä käsiksi kannattajakortteihin. Piraattipuolueen aktiivi Janne Paalijärvi pohti, että henkilötietojen kerääminen omaksi rekisteriksi voisi olla jopa laitonta.

Perussuomalaisten pää-äänenkannattajien, Suomen Uutisten ja Perussuomalaisen päätoimittaja Matias Turkkila puolestaan näkee, että kannattajakortit muodostavat julkisen asiakirjan, joka olisi lähtökohtaisesti avoin ja julkinen.

LISÄÄ AIHEESTA: Rankkaa pohdintaa perussuomalaisista - Matias Turkkila: ”Kommentti mahdollisesta lain rikkomisesta on väärä”

Tietosuojavaltuutettu Aarnio arvioi, että mikäli perussuomalaiset kannattajakortteja pyytävät ja oikeusministeriö ne puolueelle luovuttaa, tulee perussuomalaista henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjällä tulee taas lain mukaan olla asialliset perusteet henkilötietojen käsittelyyn.

Ratkaisevaa asiassa on Aarnion mukaan perussuomalaisten tietopyynnön sisältö, jota ministeriö arvioi.

–En osaa ihan suoraan ottaa kantaa tämän tarkemmin, koska perussuomalaiset joutuvat perustelemaan pyyntönsä. Vasta kun he ovat pyyntönsä perustelleet, asiaan voi ottaa kantaa, Aarnio sanoo.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini (sin.) puolestaan kummasteli blogissaan, aikooko perussuomalaiset tutkia sinisten kannattajakorttien lisäksi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön kampanjan keräämät 156 000 kannattajakorttia.

–Kai joku Perussuomalainen on eksynyt joukkoon, vaikka puolueella on oma ehdokas. Saako siitäkin kenkää? Soini kysyy.