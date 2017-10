Keskustan nolo moka oli ”rajua kieltä” pääministeristä – Arvio: vuotanut viesti kertoo Sipilästä johtajana

Julkisuuteen vuotaneessa keskustan sisäisessä sähköpostissa arvosteltiin pääministeri Juha Sipilää (kesk.) hyvin rajusti, arvioi tietokirjailija Risto Uimonen Uudelle Suomelle. 12 pääministerin kanssa työskennellyt Uimonen näkee kuitenkin tuoreessa kohussa myös positiivisen puolen.

Viikonlopun jäljiltä on kohuttu Sipilän harmistumisesta puolueristeilyllä. Sipilä kommentoi kipakasti suhdettaan mediaan. Hän sanoi, että toimittajat ovat maailman herkin ammattikunta, joka on tehnyt hänestä konnan.

Kohu sai maanantaina lisää kierroksia, kun keskustan sisäiseksi tarkoitetut viestit Sipilän ”kiukuttelusta” levisivät kaikkiin eduskuntaryhmiin ja sieltä julkisuuteen. Eduskuntaryhmän pääsihteeri Seija Turtiainen totesi viestissä, että ”Sipilän pitäisi lopettaa kiukuttelu ja ukonvaihtamispuheet ja keskittyä politiikkaan”. Kyseessä oli vastaus viestintäsihteeri Pirkko Määttälälle, joka oli harmitellut pääministerin suivaantumista toimittajille.

Uimonen huomauttaa, että Sipilä ei itse nostanut mediasuhdettaan esiin risteilyllä, vaan kommentoi asiaa osana illan agendaa. Hän muistuttaa, että Sipilä on ollut pääministerinä pian 2,5 vuotta ja joutunut noin kolmen kohun keskelle. Se on hänen mielestään vähän pääministerille, joka on joka päivä esillä julkisuudessa.

Uimosen mukaan tuorein kohu vahvistaa käsitystä siitä, että Sipilä on vaikeuksissa median kanssa ja hänen olisi vaikea tajuta, miten media toimii. Sipilästä kirjankin kirjoittanut Uimonen sanoo, ettei tällainen mielikuva pidä paikkaansa.

–Sen verran hänen ajattelutapaansa tunnen, että tiedän, ettei hänellä ole vääriä käsityksiä tiedotusvälineiden roolista, Uimonen sanoo Uudelle Suomelle.

”Jurppiminen” on luonnollista

Uimosen mielestä on täysin luonnollista, että tietyt asiat jäävät jurppimaan pääministeriä, jonka toimintaa media seuraa tarkasti ja pitääkin seurata. Hän muistaa uransa varrelta paljon vaikeammissa tilanteissa olleita pääministereitä. Esimerkiksi Uimonen nostaa Mauno Koiviston, joka tapasi olla jo pääministerinä erittäin harmistunut median toimintaan. Hän oli tyytymätön esimerkiksi siihen, miten hänen haastattelujaan leikattiin radioon tai televisioon.

–Koivistosta jäi myös hänen ensimmäisellä presidenttikaudellaan sellainen käsitys, että hän on jatkuvasti tukkanuottasilla median kanssa ja paljon useammin kuin Sipilä on ollut tämän 2,5 vuoden aikana. Silti hän on oman arvioni mukaan Suomen historian taitavin mediapoliitikko. Pääministerit ovat välillä tyytymättömiä, eivätkä tiedotusvälineet ole syyttömiä siihen.

Uimonen huomauttaa, että demokratiassa medialla on oikeus kaivella, penkoa ja ottaa selvää vallanpitäjistä, jotka toisaalta kokevat toimivansa vilpittömästi isänmaansa parhaaksi. Tästä syntyy ristipaine, joka johtaa Sipilä-kohujen kaltaisiin tilanteisiin.

Uimosen mukaan keskusta on maksanut raskaan hinnan pääministerikaudesta, mutta sekin kuuluu asiaan. Kannatus on pudonnut puoluegallupeissa eduskuntavaaleista viitisen prosenttiyksikköä lähdettyään selvään luisuun kesän korvalla. Uimosen mukaan oli päivänselvää, että niin käy lopulta.

–Kun saa hoidettavakseen niin surkeassa jamassa olevan talouden kuin Sipilä sai, siitä saa vain negatiivista palautetta kansalta, Uimonen sanoo ja vertaa tilannetta Esko Ahon keskustan kaikkien aikojen vaalivoittoon vuonna 1991 ja sitä seuranneeseen romahdukseen laman kourissa.

–Se on tilanne aina, kun joutuu tervehdyttämään taloutta. Siitä ei saa kiitosta.

Pääministerin tie katkennee

Uimosen on hyvin vaikea nähdä, että Sipilä voisi jatkaa pääministerinä ensi kaudella: kannatuksen lasku on niin kova ja toisaalta kokoomuksen kannatus on noussut tuntuvasti. Lisäksi Sipilällä on edessään vielä kosolti negatiivista julkisuutta loppukaudellaan.

–On vaikea nähdä, että sieltä voisi nousta vielä vaalivoittajaksi, mutta hyvä tulos voi silti olla mahdollinen, kakkos- tai kolmossija.

Uimonen huomauttaa, että äänestäjät tapaavat laittaa toivonsa uuteen. Niin kävi Sipilän kohdalla ja myös perussuomalaisten kohdalla. Nyt toivo näyttää asettuvan Uimosen mukaan vihreisiin ja Touko Aaltoon. Hän kuitenkin painottaa, että liikkuvat äänestäjät ratkaisevat nykyään vaaleja. Esimerkiksi demarit ovat olleet pahassa kannatusluisussa, mutta petranneet nyt taas toiseksi suurimmaksi puolueeksi gallupeissa.

–Emme tiedä vielä, mitä tapahtuu, mutta olen sitä mieltä, että pääministerin tehtävässä ei voi koskaan onnistua, Uimonen sanoo ja lisää perään, että yksi poikkeus Suomen historiassa on ja se on Mauno Koivisto, josta tuli presidentti.

–Kaikki muut ovat joutuneet lähtemään ennemmin tai myöhemmin.

Puheenjohtajana vankka asema

Sen sijaan puolueensa puheenjohtajana Sipilällä on yhä vankka asema Uimosen arvion mukaan. Näin arvioitiin aiemmin Uudelle Suomelle myös keskustan riveistä.

Uimonen näkee Sipilän puheenjohtajakampanjan alkaneen. Hän on ilmoittanut haluavansa jatkaa, mutta ei väkisin. Hän sanoi katsovansa syksyn ja talven aikana, onko hänellä kannatusta. Ylen Ykkösaamussa Sipilä kommentoi, että olisi halunnut aloittaa kampanjansa vasta myöhemmin, mutta ”kun media tämän aloitti, niin aloitetaan sitten”.

–Tällä hetkellä näyttää siltä, että Sipilällä ei ole mitään vaikeuksia päästä jatkoon. Kysyn vain, kuka hänet lähtisi haastamaan?

Lännen Median kyselyssä toiseksi suosituin keskustan johtoon oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen 15 prosentin kannatuksella, mutta hän on sanonut, ettei näillä näkymin lähde kisaan.

–Maailmahan voi muuttua. Anttikaan ei kategorisesti kieltäytynyt ja Sipilä voi itsekin luopua, mutta kyllä Sipilällä on vahva tuki. Lapin piiri tuki häntä heti ja nyt palaute risteilyltä oli hänen kannaltaan rohkaisevaa.

Keskustan nolo sähköpostimoka herätti joidenkin mielessä epäilyksen siitä, oliko kyse todellisesta mokasta vai lipsahtiko viesti julkisuuteen tarkoituksella. Tähän skenaarioon Uimonen ei kuitenkaan lainkaan usko, vaan pitää tilannetta vain nolona kömmähdyksenä. Uimosen mielestä viesti olisi todennäköisesti vuodettu vain jollekin, jos vuoto olisi ollut tahallinen. Tällä kertaa se meni kaikille eduskuntaryhmille.

– En usko, että eduskuntaryhmässä pääsihteeri ja viestintäsihteeri olisivat niin epälojaaleja. Olisi liian moraalitonta lähteä heidän asemastaan upottamaan Sipilää.

Myös asian nopea vuotaminen julkisuuteen on Uimosen mielestä hiukan noloa ja osoittaa, miten kovaa poliittinen peli tänä päivänä on. Tilanteessa on hänen mukaansa kuitenkin myös positiivinen puolensa, sillä palkatut työntekijät uskalsivat mennä siinä aivan asian ytimeen. Tämä todistaa Uimosen mielestä sitä, että Sipilä ei ole mikään yksinvaltainen johtaja.

–Se oli aika raa’asti sanottu. Rajua kieltä. Palkatut työntekijät kritisoivat Sipilää hyvin voimakkaasti ja selkeäsanaisesti. Ei tuollaista yleensä omilta kuule, mutta noin kai sitä pitää sanoa, jos haluaa neuvoa painokkaasti pääministeriä mediasuhteissa.