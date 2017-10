Valtion viinayhtiön pörssilistaus epäilyttää monia: ”Järjetöntä - Tarvitaan kökkähenkeä”

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikeet listata alkoholiyhtiö Altia Helsingin pörssiin saavat osakseen epäileviä kommentteja poliitikoilta.

Keskustan kauhavalainen kansanedustaja ja puolueensa varapuheenjohtaja Antti Kurvinen kehottaa kotimaakuntansa väkeä valmistautumaan toimimaan, mikäli valtionyhtiö Altian listaus Helsingin pörssiin toteutuu. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä puolestaan toteaa kannanotossaan, että ”kannattavaa omaisuutta on järjetöntä myydä.”

Kurvinen korostaa, että Altian etanolitehdas sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Ilmajoen Koskenkorvalla.

–Altian tuotannolla on suuri merkitys eteläpohjalaisten viljanviljelijöiden toiminnalle ja muutenkin maataloudella valkuaisen saatavuuden kannalta, hän kommentoi tiedotteessaan.

Antti Kurvinen kehottaa kotimaakuntansa väkeä valppauteen ja rohkeuteen panostaa oman alueen tulevaisuuteen. Hän uudistaa vuodelta 2014 olevan ideansa Altiasta maakunnan omistamana yhtiönä. Kurvisen mukaan pohjalaisen elinkeinoelämän pitäisi yhdistää voimansa ja pyrkiä alkoholiyhtiön pääomistajaksi. Mukana voisivat hänen mukaansa olla myös ainakin suurimmat kunnatkin.

Kurvinen toivoo myös, että valtio voisi auttaa Altian ”maakunnallistamista” järjestämällä suunnatun osakeannin Etelä-Pohjanmaalle ja Altian raaka-aineen toimittajille ja yhtiön henkilöstölle.

Kurvinen pitää selvänä, että Altian listautumisessa on myös riskejä maakunnan näkökulmasta.

–Kaikista tärkeintä on se, että Altia pysyisi suomalaisessa omistuksessa. Mikäli yhtiö menee pörssiin, on Etelä-Pohjanmaalla ja pohjalaisilla näytönpaikka. Tarvitaan niin sanottua ”kökkähenkeä” ja rohkeutta varmistaa maakunnan oman teollisuuden ja biotalouden kehitys.

”Voidaanko olla varmoja siitä, että Altia pörssiyhtiönä ostaisi raaka-aineensa edelleen kotimaasta?”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä voittoa tuottavan alkoholiyhtiö Altian myymiselle ei ole perusteita. Eduskuntaryhmä pelkää, että Altian listaaminen pörssiin veisi päätöksentekoa yhä kauemmaksi yhteisistä käsistä.

–Hallituksen tavoite pitää Altian omistajapohja pääasiassa kotimaisena on sinänsä hyvä. Pyrkimys valtionomistuksen myymiseen pörssilistautumisen kautta on kuitenkin jälleen osoitus hallituksen yksityistämisideologiasta, vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski sanoo.

–Tämä oli arvattavissa, kun hallitus perusti erityisyhtiöryppään, eli valtion omaisuuden myyntikonttorin, hän jatkaa.

Myllykosken mukaan valtionomistusten myymisen lähihistoria on kuitenkin surullinen.

–Kemira GrowHow, Digita ja Fortumin sähköverkkojen myynti Carunalle ovat kaikki johtaneet suomalaisen varallisuuden siirtoon ylihinnoitteleville kansainvälisille sijoitusyhtiöille, Myllykoski sanoo.

Altialla on vasemmistoliiton näkemyksen mukaan merkittävä rooli suomalaisessa maataloudessa ja teollisuudessa.

–Altia on merkittävä suomalaisen ohran ostaja. Voidaanko olla täysin varmoja siitä, että se pörssiyhtiönä ostaisi raaka-aineensa edelleen kotimaisilta sopimusviljeljöiltä, eikä ulkomailta? Samoin Altian Koskenkorvan-tehtaiden rehutuotannon jatkuvuus on turvattava myös jatkossa, Myllykoski sanoo.

Valtion on tarkoitus jäädä Altian omistajaksi vähintään kolmanneksen osuudella, jos listautuminen toteutuu. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan on tärkeää, että yhtiölle muodostuu mahdollisimman laaja kotimainen omistajapohja.

Lisäksi valtioneuvoston tiedotteessa painotetaan erikseen, että ”Koskenkorvan tehdas on oleellinen osa yhtiön liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa”.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén pitää Altiaa kiinnostavana sijoituskohteena ja hyvänä asiana niin Helsingin pörssille kuin valtiollekin.

–Tuon alan yhtiöitä ei pörssissä ole Olvia lukuun ottamatta. Altia on brändiyhtiö, jolla on sijoittajan kannalta erittäin kiinnostavan tarinan ainekset. Valtion ei ole tarpeen omistaa juomayhtiötä, ja on tärkeää, että valtiolle ei jää määräysvaltaa. Vaikka valtio todennäköisesti olisi edelleen suurin omistaja, se ei pystyisi sanelemaan. Se olisi muiden omistajien kanssa samalla viivalla, hän kommentoi Kauppalehdelle.

