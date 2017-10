Metsäjätti tuli numeroilla julkisuuteen kesken työehtoriidan: ”Keskimäärin 2 800 euroa per henkilö”

Metsäjätti UPM julkaisi tiistaina tietoja henkilöstönsä tulospalkkauksesta kesken käynnissä olevan paperialan työehtoriidan. UPM:n mukaan keskustelu yksinomaan työehtosopimuksen mukaisesta korotusprosentista ei anna täyttä kuvaa ansioiden kehittymisestä.

UPM kertoo, että sen tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3 prosentin lisän.

–Hyvästä tuloksesta maksettavat tulospalkkiot ovat UPM:ssä käytössä kaikissa ammattiryhmissä ja läpi koko organisaation. Lisäksi ansioihin vaikuttavat paikalliset palkkausjärjestelmät, joissa huomioidaan muun muassa ammatillisen osaamisen kehittyminen. Sen vuoksi keskustelu yksinomaan työehtosopimuksen mukaisesta korotusprosentista ei anna täyttä kuvaa ansioiden kehittymisestä. Tämä on syytä ottaa huomioon myös julkisessa keskustelussa. Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista, UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti kommentoi tiedotteessa.

UPM kertoo, että sen koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkioiden piiriin jo yli kymmenen vuoden ajan.

–UPM maksoi tänä vuonna Suomen paperi- ja sellutehtaiden työntekijöille edellisen vuoden hyvästä tuloksesta keskimäärin 5,3 prosentin tulospalkkion vuosiansiosta, eli keskimäärin 2 800 euroa per henkilö. Lisäksi ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen nostaa ansioita, vuonna 2016 keskimäärin 0,8 prosenttia, yhtiö sanoo.

Savonlahti korostaa, että tulospalkkiot voivat tuoda tilipussiin merkittävän lisän.

Työntekijöitä edustava Paperiliitto moitti aikaisemmin tiistaina työnantajien Metsäteollisuutta haluttomuudesta neuvotella alan työehdoista. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi STT:lle, että Metsäteollisuus ry ei ole ollut häneen missään yhteydessä sen jälkeen, kun esitti, että työehtosopimusta jatkettaisiin vuodella ilman palkankorotuksia.

Metsäteollisuus on esittänyt, että nykyistä sopimusta jatkettaisiin sellaisenaan vuodella, ja että neuvotteluja tuottavuutta parantavista sopimusmuutoksista voitaisiin jatkaa välittömästi. Metsäteollisuuden tavoitteena on saada samantyyppiset, joustavat työehdot kuin muilla teollisuusaloilla jo on.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puuttui tilanteeseen viime viikolla toteamalla, että nollakorotusten, eli palkankorotuksettomien työehtosopimusten tarjoaminen on kohtuutonta.

