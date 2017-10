Yrittäjä turhautui totaalisesti - KL:”Kyllä minua sieppasi, että kaveri tulee haastatteluun, eikä häntä kiinnosta yhtään työn tekeminen”

Vantaalaisen Takuusähkö Oy:n toimitusjohtaja muistelee Kauppalehden haastattelussa tilannetta, jossa yritykseen haluttiin palkata määräaikaiseen työsuhteeseen sähköalan ammattilainen.

–Meillä oli paljon töitä ja haimme sähköasentajia, toimitusjohtaja Tommi Valtonen kertoo.

Valtonen oli yhteydessä Vantaan TE-toimistoon, mistä lähetettiin työnhakijoita haastatteluun. Yksi sähköasentajan paikkaa hakeneista on jäänyt Valtoselle erityisesti mieleen.

–Haastatteluun saapui noin 50-vuotias mies. Kun töitä tullaan hakemaan, voisi kuvitella, että kuosi on siisti. Tässä tapauksessa ei ollut.

Myöskään käytös ei vakuuttanut toimitusjohtajaa miehen työinnosta.

–Hän istuutui alas ja alkoi tuijotella katonreunaa. Kun kysyin, millainen työhistoria hänellä on, mies vastasi, ettei hän ole oikeastaan mitään tehnyt. Kun kysyin, mitä mies osaa, hän vastasi, ettei juuri mitään. Se oli erikoista, olihan kysymyksessä kuitenkin ammattimies.

Valtonen jäi siihen käsitykseen, että mies vältteli työtä, koska nautti ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Valtonen arvioi, että mies tuli haastatteluun, koska se oli edellytys korvauksen jatkumiselle.

–Jos taustalla on hyvä urakka, joka on nostanut esimerkiksi sähköasentajan keskituntiansion isoksi, myös ansiosidonnainen korvaus on ihan hyvä, eikä siinä välttämättä ole suuren suurta eroa työstä maksettavaan palkkaan.

–Mies antoi ymmärtää, että hänellä on myös kotona kaikenlaista hommaa, mitä pitäisi tehdä.

Tapaus on muutaman vuoden takaa. Valtosen mukaan yrittäjäpiireissä moni on tavannut työnhakijoita, jotka tulevat haastatteluun, mutta eivät oikeasti ole kiinnostuneita tarjotusta työstä.

Valtosen yritys on työllistänyt ulkopuolisia reilun 20 vuoden ajan. Valtonen on myös toiminut Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtajana.

–Ilmiö on yrittäjäpiireissä tunnettu ja tunnistettu. Kyllä minua sieppasi, että kaveri tulee haastatteluun, eikä häntä kiinnosta yhtään työn tekeminen.

Työnvieroksuminen nousi tapetille, kun työmarkkinatukea vuosia nostanut Ossi Nyman kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, kuinka hän pyrkii välttelemään työtä.

Nyman kutsui itseään "ideologiseksi työttömäksi". Häneltä on tänä syksynä ilmestynyt kirja työttömänä olemisesta.

Jutun jälkimainingeissa TE-toimisto alkoi tutkia Nymanin tapausta ja aikoi jäädyttää Nymanin tuet tutkinnan ajaksi.

Lähde: Kauppalehti, Cilla Bhose

