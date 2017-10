TE: Suurmoskeijan säätiö tyssäsi hakemuspuutteisiin – tonttivaraus pian käsittelyyn

Helsinkiin suunnitteilla olevaa kohuttua suurmoskeijaa hallinnoivan säätiön perustaminen jäi kesken, kertoo Talouselämä. Hankkeeseen liittyvän tonttivarauksen käsittely alkaa kuukauden kuluessa kaupungin tonttiosastolla.

Joulukuussa 2015 hankkeen puuhamiehet jättivät hakemuksen Oasis -nimisen säätiön perustamisesta, mutta Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan säätiön perustaminen jäi kesken, eli hakemuksessa olleita puutteita ei ole vielä korjattu.

Tonttivarausta varten on saatu lausunnot sisäministeriöltä, ulkoministeriöltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja kaikki materiaali alkaa olla kasassa.

Suurmoskeija on jakanut vahvasti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Myös muslimiyhteisö on ollut hankkeesta erimielinen. Kaupunginhallituksessa hankkeella on vain vähän kannatusta. Eniten epäilyksiä on herättänyt hankkeen rahoitus, joka on tarkoitus kerätä muslimimaista Bahrainin johdolla.

Hanke etenee kaupunginhallitukseen tonttiosaston ja kaupunkiympäristölautakunnan jälkeen. Tonttiosasto joko suosittaa tai ei suosita tonttivarauksen tekemistä. Kaupunginhallitus voi päättää asiasta tahtonsa mukaan. Jos kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen, se käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa, sillä suurmoskeijaa varten pitäisi muuttaa asemakaavaa.

Sörnäisiin suunniteltu lähes 20 000 neliön suuruinen kokonaisuus käsittää moskeijan ja kulttuurikeskuksen sekä liikuntatiloja.

