Ministeri kypsyi Vapaavuoren kaupunkikapinaan: ”Letkautukset eivät perustu faktoihin”

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) lausunnot maakuntauudistuksesta eivät perustu faktoihin. Hänen mielestään Vapaavuori keskittyy luomaan mielikuvaa haitallisesta uudistuksesta, joka estää kaupunkien kehittymistä.

–Hänen letkautuksensa huonoimmasta uudistuksesta miesmuistiin tai maakuntauudistuksen vahingollisuudesta kaupungistumiselle eivät perustu faktoihin. Pormestari harrastaa mielikuvapolitiikkaa, jossa maakunnat ja kaupungit asetetaan vastakkain, Vehviläinen sanoo viitaten Vapaavuoreen.

Vapaavuori ja Lauri Lyly (sd.) ovat vaatineet, että hallituksen tulisi toteuttaa sote-uudistus ilman maakuntauudistusta, josta pitäisi luopua. Ajatus on saanut tukea demareilta. Vapaavuori on koonnut Suomen 21 suurinta kaupunkia yhteen niin sanotuksi C21-joukoksi, joka vaatii kasvupalveluiden järjestämisvastuun säilyttämistä kunnissa, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus valmistelee niiden siirtämistä nyt perustettaviin maakuntiin. C21:n julkilausuman mukaan ”sote- ja hallintoreformien tulee vahvistaa kaupunkeja elinvoiman rakentajina”.

Vapaavuoren ulostulot ovat suorastaan suututtaneet keskustassa, jonka lempilapsi maakuntauudistus on. Aiemmin Vapaavuorelle on ärähtänyt myös muun muassa varapuheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.).

Vapaavuori on pitänyt hyvänä esimerkkinä Helsingille etenkin Tukholmaa ja Kööpenhaminaa, joihin Vehviläinenkin viittaa.

– Maakuntahallinto ei ole estänyt esimerkiksi Tukholman, Kööpenhaminan, Amsterdamin tai Brysselin kehittymistä. On vaikea nähdä, että Suomessa maakunnat veisivät Helsingin tai jonkun muun kaupungin tuhon tielle. Hyvällä yhteistyöllä kaupungit ja maakunnat päinvastoin vahvistavat toisiaan, Vehviläinen sanoo tiedotteessa.

Vehviläinen muistuttaa, että monissa muissa EU-maissa on kunnan ja valtion rinnalla maakuntahallinto, jolle ei tosin ole olemassa yhtä eurooppalaista mallia. Vehviläisen mukaan maakuntahallinnon luominen vahvistaa demokratiaa, kun mukaan tulee uusi vaaleilla valittavien päättäjien taso. Toisaalta uuden tason voi ennakoida vahvistavan juuri keskustan asemaa, sillä puolueella on vankka kannatus nimenomaan maakunnissa.

Vehviläinen huomauttaa, että lähes kaikki maakuntia koskevat lait ovat olleet keväästä lähtien eduskunnan käsiteltävänä. Hän muistuttaa, että perustuslakivaliokunta ei kesäkuisessa lausunnossaan kyseenalaistanut maakunnille tulevia tehtäviä tai 18 maakunnan määrää.

–Puolustan tiukasti sitä, että ihmisillä, yrityksillä ja eri yhteisöillä on oikeus sujuvaan ja hyvään hallintoon koko Suomessa. Myös siellä, missä on heikompi aluekehitys, korkea työttömyys ja ikääntyvä väestö. Toimivat julkiset palvelut eivät voi olla vain kasvukeskuksissa asuvien tai taloudellisessa nosteessa olevien alueiden oikeus.

Uudistus on Vehviläisen mielestä merkittävä hallinnon järkeistämisprojekti. Hän huomauttaa, että yli 400 eri organisaation tehtävät kootaan 18 maakunnille, kun nyt meillä on lukuisia erillisiä organisaatioita muun muassa sote-palveluille, pelastustoimelle, ympäristöterveydenhuollolle, työvoima- ja yrityspalveluille, maaseutuhallinnolle ja lomitukselle.

– Valtion ja kunnan välissä on lukuisten eri organisaatioiden himmeli, jonka kokoaminen yhden katon alle maakunnalle on järkevää. Fiksua se on hallinnon sujuvuuden, digin hyödyntämisen, kustannustehokkuuden ja kasvun vauhdittamiseksi, Vehviläinen sanoo.

