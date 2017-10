Läheneekö sote-hallituskriisi? Parahdus keskustasta: ”Kokoomus ei kuuntele ketään – neuvottelut ovat pelkkää farssia”

Hallituksen sote-kina kiihtyy uusille kierroksille. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) avautuu meneillään olevista sote-neuvotteluista Facebook-tilillään ja syyttää kokoomusta kovin sanoin.

Parhaillaan sorvataan valinnanvapauslakia uusiksi perustuslakivaliokunnan kesäisen palautteen pohjalta. Tuolloin niin sanottu pakkoyhtiöittäminen katsottiin perustuslain vastaiseksi, mutta valiokunta löysi laista kosolti myös muuta korjattavaa.

Reilu viikko sitten perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi, että valinnanvapauden uudesta järjestelystä on löytynyt sopu, mutta sanoi viime torstaina, että käsittely eduskuntaryhmissä lykkääntyy seuraavalle viikolle, koska luonnos ”tarvitsee vielä sote- ja perustuslakiasiantuntijoiden arvion muutamasta kohdasta”. Hänen mukaansa perustuslainmukaisuutta ja käytännön toimeenpanomahdollisuutta arvioidaan yhä.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan keskustalla ja kokoomuksella on eriävät tulkinnat siitä, mitä valinnanvapauden asiakassetelin piiriin kuuluu. Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mielestä kansalaisella on subjektiivinen oikeus saada maakunnalta asiakasseteli ilman harkintaa, mutta Saarikko on puhunut rajatummasta oikeudesta.

Heikkinen avautuu nyt somessa turhautuneen oloisena. Jo aiemmin etenkin oppositiosta on väläytetty jopa hallituskriisin mahdollisuutta. Tänään Ilta-Sanomat kirjoittaa kolumnissaan tiedoista, joiden mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) olisi jo pyytänyt SDP:tä hallitukseen kokoomuksen tilalle sote-riitelyn takia. Rinne kuitenkin kommentoi Demokraatille, ettei puolueelta ole suoraan kysytty asiasta ja vastaus olisi "vain vaalien kautta".

–En voi enää olla hiljaa tästä taistelusta kulissien takana. Sote-uudistuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli vahvistaa perusterveydenhuoltoa, jossa on ollut suuria ongelmia muun muassa lääkäriin pääsyssä. Keskusta lähti toteuttamaan hallitusvastuussa sote-uudistusta siltä pohjalta, mihin edellisten hallitusten ison työn perustalta oli jo päästy. Kirkkaana tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon nykyistä tiiviimpi yhteistyö (horisontaalinen integraatio) sekä peruspalvelujen ja erikoistason palvelujen tiiviimmät hoitoketjut (vertikaalinen integraatio), Heikkinen kirjoittaa.

Heikkisen mukaan ajatus valinnanvapaudesta on hyvä, kunhan siitä voidaan linjata niin, että se tukee sote-uudistuksen tavoitteita paremmista palveluista ja tavoitetta siitä, että sote-kustannusten kasvua pystytään hillitsemään. Heikkinen peräänkuuluttaa nyt tutkivaa journalismia ”puhkaisemaan kuplan”.

–Nyt ollaan pattitilanteessa, kun kokoomus ei kuuntele ketään, ei terveydenhuollon asiantuntijoita, ei perustuslain asiantuntijoita eikä virkavastuussa lakia valmistelevia virkamiehiä. Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin pörriäisissä.

Keskusta ja kokoomus pääsivät aikanaan yhteisymmärrykseen sote- ja maakuntauudistuksesta, kun keskustalle luvattiin 18 maakunnan malli ja kokoomukselle valinnanvapaus. Sipilä uhkasi tuolloin kaataa hallituksen, jos sote-alueiden määrästä ei synny sopua. Sittemmin maakuntauudistus on yhä etenemässä suunnitelman mukaan, mutta valinnanvapaus on törmännyt perustuslaillisiin ongelmiin.

Helsingin Sanomat kirjoitti tänään, että asiantuntijat laidasta laitaan varoittavat viemästä tuoretta valinnanvapausversiota eteenpäin. Pääongelmat liittyvät juuri asiakasseteleihin, joista keskusta ja kokoomus ovat olleet erimielisiä. Lakiluonnoksen muotoilua seteleiden käytöstä on tulkittu hallituksessa eri tavalla.