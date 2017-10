EK-pomolta suorat sanat hallituksen ja kaupunkien kiistasta: ”Toisarvoista – meillä on iso työttömyys”

Suurten kaupunkien ja hallituksen kinastelu siitä, kuka saa jatkossa järjestää TE-palvelut, on yrityksille sekä etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille toisarvoinen kysymys, katsoo EK:n PK-johtaja Jouni Hakala.

Suuret kaupungit katsovat, että niiden tulisi saada järjestää palvelut, kun taas hallitus kaavailee, että ne siirrettäisiin valtiolta maakunnalle.

–Pk-sektori seuraa kasvupalvelu-uudistuksen toteutumista kolmesta näkökulmasta: kuinka se vastaa asiakkaiden tarpeeseen, kuinka kustannustehokkaasti järjestelmä palvelee ja kuinka yritysten osaamista hyödynnetään, kirjoittaa Hakala blogissaan.

–Eiköhän sama tilanne ole henkilöasiakkaiden kohdalla, hän lisää.

Hakala toivoo, että TE-palveluiden suunniteltu avaaminen markkinoille helpottaisi kohtaanto-ongelmaa. Hän huomauttaa, että EK:n oman jäsenkyselyn mukaan yritysten on tällä hetkellä vaikea saada osaavaa työvoimaa avoimiin työpaikkoihin.

–Samaan aikaan meillä on iso työttömyys. Kyllähän se kertoo siitä, että kaikkia keinoja, joilla voidaan lievittää kohtaanto-ongelmaa, on hyvä kokeilla. Siksi on hyvä tavoite, että kasvupalvelu-uudistus mahdollistaa erilaisia tapoja tuottaa TE-palveluita, Hakala sanoo.

Hän kuitenkin täsmentää, että poliitikkojen kiista ei ole täysin vailla pohjaa. Kuntaliiton kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen kritisoi aiemmin blogissaan, että kasvupalvelu-uudistus tuo epäselvyyttä ja päällekkäisyyttä elinvoiman kehittämiseen. Hakala näkee saman riskin.

–Ihannetapauksessa kasvupalvelu-uudistus kykenisi vastaamaan ajan haasteisiin siten, että maan eri osissa kyettäisiin rakentamaan kasvun edellytyksiä omiin vahvuuksiin perustuen, Hakala kirjoittaa.

–Jos taas se johtaisi lisäkustannuksin höystettynä sekaviin ja pirstaleisiin toimivaltasuhteisiin julkisten toimijoiden välillä vailla yksityisen palvelutuotannon selkeää ja kilpailuneutraalisuuden varmistavaa roolia, uudistuksen mielekkyys häviäisi.