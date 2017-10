Paavo Väyrynen aikoo palata eduskuntaan keväällä – Mikko Kärnä joutuisi väistymään

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) aikoo palata eduskuntaan ensi keväänä, jos ei menesty presidentinvaaleissa. Väyrynen ei tosin ole vielä ehdokkaanakaan, vaan kerää parhaillaan kannattajakortteja voidakseen asettua ehdolle.

Keräyksen onnistuminen vaikuttaa Väyrysen mukaan myös seuraavan vuoden eduskuntavaalien asetelmaan. Presidentinvaaleja varten on saatava kasaan 20 000 kannattajakorttia, jotta pääsee ehdolle. Väyrysen kampanjasta on kerrottu, että toistaiseksi kasassa on nelinumeroinen luku.

– Jos kannattajani saavat kootuksi tarvittavan määrän kortteja, olen ehdokkaana ja teen parhaani päästäkseni toiselle kierrokselle ja voittaakseni vaalin. Jos en tulisi valituksi, jatkaisin työtäni Suomen suunnan muuttamiseksi eduskuntavaalien kautta. Niihin valmistautumisen aloittaisin palaamalla eduskuntaan jo seuraavalla kevätistuntokaudella, Väyrynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Väyrysen tilalle eduskuntaan nousi kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.), joka saisi väistyä, jos Väyrynen tekee paluun Brysselistä. Kärnä on profiloitunut aktiivisena somepoliitikkona ja kannanottajana. Hän sai aikaan some-kohun puolustettuaan voimakkaasti katalonialaisia meneillään olevassa konfliktissa, joka koskee Katalonian itsenäistymispyrkimyksiä.

Uusi Suomi ei ole tavoittanut Kärnää kommentoimaan tilannetta.

Keskustan kunniapuheenjohtaja Väyrynen on ajautunut ristiriitoihin keskustan kanssa ja perustanut oman Kansalaispuolueen.

