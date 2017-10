Väyryseltä rajuja väitteitä Sauli Niinistöstä: ”Rajatarkastusten palauttamisesta keskusteltiin – miksi ei ryhdytty?”

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) kritisoi blogissaan kovin sanoin tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä. Itsekin ehdolle mielivä Väyrynen syyttää Niinistöä siitä, että tämä ei palauttanut rajatarkastuksia länsirajalle. Väyrysen mielestä Niinistö on myös ”keskeisessä vastuussa perussuomalaisten hajoamisesta”.

Väyrysen mukaan Suomen ulkopoliittinen johto on toiminut maahanmuuttopolitiikassa kelvottomasti. Hänen mukaansa niin Niinistö kuin vastuuministerit ovat laiminlyöneet tehtävänsä muuttoliikkeen hillitsemiseksi. Väyrysen mielestä heti kriisin alkuvaiheessa keväällä 2015 olisi pitänyt ryhtyä järeämpiin toimiin.

– Kun Suomeen suuntautui saman vuoden syksyllä voimakas muuttoliike länsirajan yli, esitin, että Suomen tulisi palauttaa osittaiset rajatarkastukset, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet. Olin asiasta sähköpostiyhteydessä Juha Sipilään, Timo Soiniin ja Sauli Niinistöön. Esitin ajatukseni myös julkisuudessa. Vastauksellaan Sauli Niinistö osoitti, että rajatarkastusten palauttamisesta oli keskusteltu. Miksi siihen ei ryhdytty? Väyrynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Jälkikäteenkin on väitetty, että rajatarkastusten palauttaminen ei ollut mahdollista. Totta kai oli. Myöhemmin Ruotsi, Tanska ja Norja palauttivat tarkastukset ja Suomenkin osalta tilanne sen jälkeen rauhoittui. Viime kesänä Euroopan tuomioistuin antoi Dublin-järjestelmään liittyvän ratkaisun, jonka mukaan rajalta käännyttäminenkin olisi ollut mahdollista.

Väyrysen mukaan laiminlyönnit ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia, kun valtaosa Suomeen tulleista ei ole ollut oikeutettu turvapaikkaan ja kielteisen päätöksen saaneiden palauttaminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi.

– Kuka kantaa tästä vastuun? Eduskunnassa oppositiokin hiljaisesti hyväksyi hallituksen laiminlyönnit.

Vastikään Ruotsi, Tanska ja Norja jatkoivat osittaisia rajatarkastuksiaan. Suomen tulee liittyä tähän pohjoismaiseen rintamaan, Väyrynen vaatii.

Väyrynen kertoi aiemmin tänään jatkoaikeistaan. Lue niistä tarkemmin: Paavo Väyrynen aikoo palata eduskuntaan keväällä – Mikko Kärnä joutuisi väistymään

Väyrysen mukaan Niinistö on tasavallan presidenttinä puuttunut ratkaisevalla tavalla Suomen sisäpolitiikkaan.

–Kesäkuussa hän ryhtyi julkisesti tukemaan kokoomuksen pyrkimyksiä syrjäyttää johtoaan vaihtanut perussuomalaiset hallituksesta. Tämän tueksi hän antoi asemaansa sopimattomia lausuntoja uuteen puoluejohtoon valituista henkilöistä. Sauli Niinistö on keskeisessä vastuussa sekä perussuomalaisten hajoamisesta että kokoomuksen aseman vahvistumisesta hallituspolitiikassa.

Eurooppa-politiikassa Niinistö taas on Väyrysen mielestä ylittänyt toimivaltansa rajat, sillä se kuuluu perustuslain mukaan valtioneuvoston ja eduskunnan tehtäviin. Näin ollen Eurooppa-politiikka on Väyrysen mukaan esillä myös presidentinvaaleissa.

Väyrynen sanoo Uudelle Suomelle, että Niinistön aikana Suomi on astunut liittoutumisen tielle. Hän katsoo, että Suomi ja Ranska ovat rakentamassa EU:sta puolustusliittoa ja tavoitteena on yhteinen armeija. Väyrysen mukaan EU:sta tulisi Naton eurooppalainen haara. Väyrysen mukaan ”presidentin- ja eduskuntavaalien yhteydessä on selkeytettävä Suomen linjaa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana”.

Väyrynen katsoo Niinistön myös olevan ”miesvastuussa euroon liittymisestä”. Väyrysen mukaan Niinistö on viime aikoina ”pyrkinyt estelemään julkista keskustelua euroalueen ongelmista”.

– Euroalueeseen Suomi vietiin perustuslain vastaisesti ilman kansanäänestystä ja vain tiedonantomenettelyä käyttäen. Sauli Niinistöllä oli eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana ja Paavo Lipposen hallituksen valtiovarainministerinä tästä keskeinen vastuu.

