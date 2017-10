Juha Sipilä sulki oven Paavo Väyryseltä

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen joutunee perustamaan oman eduskuntaryhmänsä, jos aikoo palata eduskuntaan, Kauppalehti kertoo.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä torppasi torstaina Brysselissä Väyrysen paluun keskustan kansanedustajaksi. Sipilä korosti, että hän ei yksin päätä asiasta, joka kuuluu eduskuntaryhmälle, mutta kertoi oman mielipiteensä.

– Minun mielestäni keskustan ryhmässä on vain keskustan kansanedustajia, ei muiden puolueiden kansanedustajia, Sipilä sanoi.

Keskustan entinen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja Väyrynen on perustanut oman kansalaispuolueensa ja on nyt keräämässä kannattajakortteja presidentinvaaleja varten. Keskustassa on tulkittu, että hän toisen puolueen perustettuaan on eronnut keskustasta. Hän ilmoitti palaavansa keväällä eduskuntaan, jos ei tule valituksi presidentiksi.

Väyrynen itsekin kommentoi, että hän ei enää eduskunnassa lähtisi keskustan riveihin vaan perustaisi oman ryhmänsä. Kertomansa mukaan hän on kuitenkin yhä keskustan jäsen. Lue lisää: Väyrynen haluaa oman eduskuntaryhmän: ”Mahdotonta, ettei 20 000 kannattajaa löytyisi”

Lue myös: Paavo Väyrynen aikoo palata eduskuntaan keväällä – Mikko Kärnä joutuisi väistymään