Suomalaisetkin avautuivat hälyttävästä ilmiöstä – Ministeristä ei kuulu hallitukselle: ”Kysehän on käytöstavoista”

Naisten seksuaalisen ahdistelun keskusteluun tällä viikolla nostanut somekampanja Me too nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Kansanedustaja Tiina Elovaara (sin.) nosti esiin ”hälyttävän kampanjan”. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vetosi vastauksessaan käytöstapoihin.

Kansainvälinen, alkujaan Hollywoodista lähtenyt kampanja on kannustanut seksuaalista häirintää kokevia naisia päivittämään some-statukseensa ”me too”. Saarikko on itsekin osallistunut siihen Facebook-sivullaan. Räjähdysmäisesti levinneessä kampanjassa monet ovat Saarikon tapaan myös uskaltautuneet kertomaan tarkemmin kokemuksistaan.

Kampanjan tavoitteena oli nostaa esiin se, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Nyt on saatu osviittaa siitä, että ongelma todella on laaja ja paljon yleisempi kuin aiemmasta julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Elovaarakin huomauttaa, että seksuaalinen ahdistelu on yllättävän yleistä. Hän kysyi, mitä eduskunta voisi yhteisesti tehdä, jotta naisten seksuaalinen häirintä vähenee.

– Eduskunnassa asia nousi keskusteluun 10 vuotta sitten henkilökunnalle tehdyn kyselyn ansiosta. Kyselyn ja siitä seuranneen keskustelun johdosta seksuaalinen häirintä on vähentynyt eduskunnassa merkittävästi. Siitä on tullut vielä selkeämmin sosiaalisesti epäsopivaa, Elovaara sanoi kyselytunnilla.

Saarikko totesi, että kysymys on tärkeä ja hän on itsekin vaikuttuneena seurannut keskustelua somesta. Hän on aiemmin todennut ihmisten kertomusten suututtavan ja tekevän surulliseksi.

– Pääsääntöisesti naiset kertovat hyvin vakavia ja raakoja kokemuksiaan, aina lapsuudesta lähtien, siitä, miten ahdistelua on tapahtunut tai seksuaalista koskemattomuutta on loukattu aina ääritapauksiin asti. Tuntuu ehkä vähän heppoiselta vastata näin, mutta kyllä ensimmäinen hieno asia on se, että tästä puhutaan ääneen. Ja aika harvoja naisia on, jotka voisivat vastata pelkästään tyhjän viivan kohtaan "oletko koskaan kokenut mitään tällaista?", Saarikko sanoi.

Hän totesi huomanneensa ilokseen, että kampanja on koskettanut monia miehiäkin. Samalla Saarikko sanoi, ettei asiaa pitäisi kysyä hallitukselta.

– Toivon sen (keskustelun) jatkuvan ja että emme välittömästi siirtyisi keskusteluun siitä, mitä voisimme lain tasolla tehdä. Kysymyshän on käytöstavoista, siitä, miten suhtaudumme ihmisiin. Tähän kysymykseen vastausta ei tarvitsisi kysyä maan hallitukselta, vaan jokaisen kansalaisen pitäisi kysyä itse itseltään, miten vastakkaista sukupuolta kohtelee, Saarikko sanoi.

Puolituttu mies tarrasi kiinni

Saarikko kertoi aiemmin oman kokemuksensa, joka on peräisin vain vuoden takaa. Hän sanoi Facebookissa miettineensä sitä puistatuksella viime päivinä paljon.

– Puolituttu mies tuli sidosryhmäkekkereillä käytävällä vastaan. Oli alkuilta. Olin matkalla naistenhuoneeseen. Hän halasi liian läheisesti, halasin sopivan etäisesti takaisin. Otin pari askelta taaksepäin. Sitten hän yhtäkkiä tarrautui minuun epäsopivalla tavalla ja kysyi virnistellen: "Olet varmaan perehtynyt soteen ihan täysin rinnoin", Saarikko kirjoitti.

–Pahinta oli, että en pystynyt sanomaan mitään. Otin pari lisäaskelta taakse ja peruutin itseni pois. Vasta monta hetkeä myöhemmin tajusin mitä oli tapahtunut. Suututti, hävetti, ahdisti.

Kertomukseni on yksi monista. Näiden ääneen lausuminen vapauttaa mielestä jotakin oleellista. Tekee näkyväksi näkymättömän, vahvistaa väärän vääräksi.

Monet naiset, julkisuuden henkilöt ja poliitikot ovat osallistuneet Me too -kampanjaan kuluneella viikolla joukossa muun muassa Li Anderssson (vas.) ja Sanna Marin (sd.). Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro avautui vakavasta kokemuksestaan blogissaan.

Ahdistava muisto teinivuosilta

Helsingin kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa noussut Aro kertoi olleensa 15-vuotiaana ihastunut aikuiseen mieheen, jonka viereen hän päätyi nukkumaan ystävänsä luona.

–Sanoin, että saat nukkua siinä, mutta hän ei halunnut nukkua vaan herätti minut yöllä. En uskaltanut nousta ja lähteä, koska en halunnut herättää muita, huolestuttaa ketään, saapua kotiin keskellä yötä. Miksi olet niin helvetin tunnollinen, tekee mieli huutaa nyt, ja ottaa se epävarma nuori tyttö syleilyyn, Aro kirjoittaa blogissaan.

–Mitä tapahtui on samaan aikaan olemassa ja ei ole. Sille ei ole sanoja, joita haluaisin jakaa. On vain se, mitä itse sanoin: epävarma ei, mutta silti ei, sekä raja, jonka toinen ylitti. Myöhemmin mies kertoi, ettei halua enää tavata, koska ei ole kiinnostunut tytöistä, jotka eivät halua seksiä. Mies jäi yhdeksi niistä, joiden teot eivät koskaan päädy rikostilastoihin. En saanut sanotuksi mitään silloin, enkä ole sanonut mitään sen jälkeenkään.