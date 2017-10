SAK:ssa iso hämmennys ay-maksun veroedun purkamisesta – ”Yritysten etu jätetään sanomatta”

SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen arvioi blogissaan, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana ammattiyhdistysliikkeen asemaa on haluttu heikentää. Kirjoituksessaan hän nostaa tikunnokkaan erityisesti ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden ja sen purkamista koskevan keskustelun.

–Mielenkiintoista on, että niin poliitikot kuin mediakin puhuvat yleensä vain ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistamisesta tai rajoittamisesta. Ehkä tarkoitushakuisesti jätetään mainitsematta, että myös yrityksillä on verovähennysoikeus työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista – kuten asiasta on aikanaan yhdessä sovittu, Järvinen toteaa.

Hän kertoo, että kun Ruotsissakin porvarihallitus taannoin verovähennysoikeuden työntekijöiden ay-maksuilta poisti, jätti se kuitenkin yritysten jäsenmaksujen veroedun voimaan. Nyt Järvisen mukaan Ruotsin demarihallitus on tuomassa veroetua takaisin.

Verovähennykselle on Järvisen mukaan myös ”vankat yhteiskunnalliset perusteet” ja niitä voidaan puolustaa myös työmarkkinoiden toimivuudelle.

–Kun järjestäytymisaste pysyy korkeana, se on omiaan vähentämään levottomuuksia työpaikoilla ja työmarkkinoilla yleensä, Järvinen katsoo.

Lisäksi hän huomauttaa, että ay-maksujen verovähennysoikeus on pisara veroetujen meressä. Verovähennysoikeuden arvo on Järvisen mukaan yhteensä noin 200 miljoonaa euroa, kun valtio myöntää veroetuja kaikkiaan miltei 27 miljardin euron edestä.