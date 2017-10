HUS-pomo avautui radiossa: ”Kummasti rahaa löytyy lisää vain terveysyrityksille”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén kertoo Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että sote-uudistuksen valinnanvapaus kismittää julkisen sektorin toimijoita.

Hän korostaa, että julkisessa terveydenhuollossa – oli sen tuottajana sitten julkinen toimija tai yksityinen yritys – kyse on terveydenhuoltojärjestelmän kokonaiskapasiteetista.

–Nyt valinnanvapaudesta tulee keino päästä julkisella rahalla hyödyntämään yksityisen sektorin kapasiteettia sen lisäksi, mitä julkisella sektorilla on. Mutta nyt tullaan asian ytimeen: tämä vaatii merkittävästi lisää terveyspalvelurahaa, Lindén sanoo.

–Yhtä hyvin se voitaisiin tehdä tässä ja nyt niin, että nykyistä julkista sektoria rahoitetaan lisää. Siihen ei ole ollut halukkuutta. Mutta sitten jos tuottaja on yksityinen, niin jostain kummasti sitä [rahaa] halutaan antaa lisää. Tämä tietysti vähän kismittää täällä julkisen toimijan puolella, Lindén myöntää.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää arvioi lähetyksessä, että terveydenhuoltojärjestelmän suurin ongelma Suomessa on pitkät jonot, joita hän kutsuu ”alihoidoksi”. Hän kritisoi, ettei pitkien jonojen aiheuttamia kustannuksia ja kärsimystä huomioida kustannuslaskelmissa millään tavalla.

–Suurin ongelma tällä hetkellä ei ole ylihoito vaan alihoito. Suomessa on 100 000 ihmistä, jotka ovat erikoissairaanhoidon jonossa, meillä noin puolet suomalaisista ei pääse neljässä kuukaudessa terveyskeskuksen lääkärille. Pahin ongelma on odottamisen ongelma, Järvenpää toteaa.

–Oletus on se, että ihmisten ajalla, odottamisella ja siihen liittyvällä kärsimyksellä ei ole minkäänlaista kustannusta yhteiskunnan kannalta. Ja on ihan selvää, että niillä on.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja, keskustan kansanedustaja Pekka Puska kertoi Uudelle Suomelle, että kun puolueella on huolia erikoissairaanhoidon järjestämismahdollisuuksista tulevaisuudessa, huolet kohdistuvat nimenomaan julkisiin alue- ja keskussairaaloihin.

Lindén avasi ongelmaa Ylen lähetyksessä ortopedilääkärien kautta. Ortopedit ovat tapaturma- ja tukielinkirurgeja, joita tavallisessa keskussairaalassa on Lindénin mukaan kahdeksan tai yhdeksän.

–Jos tästä toiminnasta puolet ja jopa yli puolet menee asiakassetelin piiriin yrityksen hoidettavaksi, se tarkoittaa, että sinne sairaalaan ei jää päivystystä varten kuin kolme tai neljä ortopedia. Ja jokainen kahdeksan tarvittaisiin päivystyksen pyörittämiseen. Minusta suoraan sanoen vaikuttaa siltä, että tässä kohtaa poliitikkojen osaaminen on loppunut, Lindén arvostelee.