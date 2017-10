Kävikö K-kauppias ”pyllyyn kiinni”?– Kiistää rankat syytökset häirinnästä ja palvelutiskin ruoista

Palvelualojen ammattiliitto PAMin Pirkanmaan aluetoimisto selvittää K-Supermarket Villilässä raportoitua epäasiallista kohtelua ja epäiltyä seksuaalista häirintää työntekijöitä kohtaan. Työnantajan kanssa käyty neuvottelu päättyi tuloksettomana. Asiasta on tehty ilmoitus aluehallintovirastoon.

PAMin aluepäällikkö Elisa Penders kertoo Uudelle Suomelle, että työntekijät ovat pyytäneet jo keväällä kauppiasta lopettamaan häirinnän ja tuolloin kauppias oli pyytänyt anteeksi. Käytös ei kuitenkaan muuttunut ja kesällä neljä työntekijää oli Pendersin mukaan irtisanoutunut.

–Kyllä tähän on yritetty puuttua aiemminkin ilman julkisuutta ja kyllä kauppiaalla on ollut mahdollisuus korjata tämä käyttäytyminen ja tilanne monta kertaa aiemmin, Penders sanoo.

Uusi Suomi ei ole tavoittanut kauppiasta kommentoimaan asiaa. Aamulehti kuitenkin tavoitti hänet Supermarketilta.

–Kiistän kaikki väitteet. Ne tullaan käsittelemään, ja minä todistan sitten, kauppias totesi Aamulehdelle.

Kauppias on irtisanonut kauppiassopimuksensa, kertovat useat lehdet. Lue lisää: Kesko: Kohuttu K-kauppias irtisanoutunut – lopettaa pikavauhtia

PAMin mukaan paljastuneet epäkohdat ovat kohdistuneet useisiin työntekijöihin ja häirintä on kestänyt pitkään. Pendersin mukaan häirintä on ollut sanallista, kuten pukeutumisen kommentoimista ja poikaystävästä utelua. Tekstiviestejäkin on lähetetty. Lisäksi on ilmennyt muuta epäasiallista käytöstä ja työntekijöille on esimerkiksi huudettu ja heitä on nimitelty. Työntekijöiden henkilökohtaisia asioita on levitelty muille työntekijöille.

–Lisäksi on käyty ihan pyllyyn kiinni, Penders kertoo.

Häirinnästä tehdyt ilmoitukset eivät ole työpaikalla johtaneet toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Häirittyjen joukossa on myös työntekijöiden valitsema luottamusmies. Pendersin mukaan asiaa on yritetty selvittää kyseisen kauppiaan kanssa, mutta tämä on kiistänyt kaikki syytökset, eikä katso toimineensa väärin.

– Olemme tehneet asiasta Aluehallintovirastoon tutkintapyynnön. Lisäksi olemme kannustaneet työntekijöitä ilmoittamaan seksuaalisesta häirinnästä poliisille.

Työnantajan epäasiallinen kohtelu on ilmennyt työntekijöille sairauspoissaoloista suuttumisena. Työntekijät eivät ole saaneet pitää sairauslomia ja töihin on pitänyt tulla vaikkapa kuumeessa. Työnantaja on myös Pendersin mukaan spekuloinut, mistä henkilön sairauspoissaolo voisi johtua. Lisäksi työntekijöitä on velvoitettu ottamaan myymälävarkaita kiinni. Pendersin mukaan luottamusmies oli saanut rautaputkesta päähänsä yrittäessään ottaa kiinni varasta toisen työntekijän kanssa.

–Me emme sitä hyväksy millään lailla.

Toinen työntekijä ei ollut uskaltanut ryhtyä kiinniottotoimiin toisessa tilanteessa ja hän oli ”saanut niin sanotusti huudot” tämän johdosta. Tilanne oli Pendersin mukaan johtanut lopulta työntekijän paniikkikohtaukseen.

–Eihän voi olla, että työntekijöiden henki vaarannetaan kaljojen tai makkarapakettien takia.

Edellisten lisäksi työnantaja on PAMin mukaan velvoittanut työntekijöitä käyttämään vanhentuneita elintarvikkeita palvelutiskien ruokien valmistukseen. Tuoreen jauhelihan joukkoon on esimerkiksi käsketty sekoittaa vanhaa lihaa.

Pendersin mukaan tilanne alkoi olla sen verran vakava, että asia oli julkistettava.

–Niin vakavasta asioista on kyse, että emme voi enää olla hiljaa katsoa, kauanko tätä tapahtuu, ennen kuin sattuu jotakin vakavampaa.

Pendersin mukaan PAM on asiastaan todella varma. Kaupassa työskentelevän kolmen työntekijän kanssa on oltu yhteydessä ja lisäksi kuultu seitsemää entistä työntekijää. Lisäksi Pendersin mukaan asian julkistamisen jälkeen myös asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet esimerkiksi kuulleensa kauppiaan huutavan työntekijälle kaupassa.

– Työnantaja ei ole sietänyt annettujen työohjeiden kyseenalaistamista ja työntekijät ovat peloissaan joutuneet jopa vaarantamaan oman työturvallisuutensa. Tämänkaltainen työnantajan toiminta ei käy ja sen on loputtava, Penders vaatii.

– Työntekijät kokevat pelkoa ja työn tekeminen on pahimmillaan muuttunut mahdottomaksi. Myös työntekijöiden järjestäytymisvapauteen on puututtu kyseenalaisin keinoin, Penders toteaa.

Penders muistuttaa, että jokaisella, joka kokee häirintää, on oikeus pyytää apua ja nostaa asia esille. Seksuaalisävytteiset puheet, tekstiviestit, pukeutumiseen liittyvä kommentointi, koskettelu, uhkailu tai nälviminen eivät kuulu työpaikalle. Hänen mielestään häirintään ei saa tottua, eikä siitä saa tulla ikinä asia, jonka koetaan kuuluvan työhön tai työpaikalle.

– Pelko oman työpaikan kohtalosta saa häirinnän kohteeksi joutuneen liian usein pysymään hiljaa, jolloin siihen on hankala puuttua. Siksi on tärkeää, että työpaikoilta löytyy selkeät pelisäännöt siihen, kuinka yrityksessä toimitaan, kun seksuaalista häirintää ilmenee, Penders toteaa.

Häirinnän poistaminen kuuluu työnantajan vastuuseen. Penders odottaa Keskon puuttuvat kauppiaan epäasialliseen toimintaan.

– Oletan, että Kesko puuttuu tilanteeseen ripeästi. Kauppiaan toiminta on sekä Keskon että koko kaupan alan maineen kannalta hyvin ikävä. Alan arvostusta ja vetovoimaa eivät lisää tilanteet, jossa työntekijät joutuvat häirityksi työpaikallaan, Penders toteaa.