Ohikulkijat hermostuivat K-kaupalle Helsingissä – ”mystinen” kahvimainos tunki kännyköihin

Helsinkiläisessä K-supermarketissa yllätyttiin perjantaina, kun ohikulkijat alkoivat valittaa kännykköihinsä ilmestyneistä liikkeen kahvimainoksista. Asiasta kertoo Tivi.

Kampissa toimivasta kaupasta kerrotaan Tiville, että mainosryöpyn takana on ilmeisesti vanha, vuodelta 2011 peräisin oleva niin sanottu mainosmajakka. Erikoista on se, että laitteen tarkka sijainti ei ole tiedossa ja että se on ollut täysin mykkänä vuosien ajan. Alun perinkin sitä testattiin vain yhden päivän ajan.

– Alun perin laitteen piti kysyä, haluaako asiakas tarjouksen bluetoothin kautta. Vasta myöntävästi vastattuaan hän olisi saanut tarjouksen puhelimeen, kaupasta kerrotaan.

– Laitteen toimittaja häipyi heti asennuksen jälkeen ja tietoni mukaan myös laite meni nurin tuolloin.

Kaupan myyjä Jouni Tuominen arvelee, että joku on nyt ”remontin yhteydessä laittanut unohdetun laitteen pistokkeen seinään, ja se on herännyt henkiin”. Viesti näyttää vieläpä tulevan entisen Anttilan tiloista, joihin K-kauppa on vasta äskettäin laajentanut.

– Mystinen juttu, Tuominen kommentoi.

Kampin K-supermarket on tilannut asiantuntijat paikallistamaan ja tuhoamaan laitteen, Tivi kertoo. Lue koko juttu Tivin sivuilta.