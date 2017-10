”Suomen tunnetuin päättäjä ja syntipukki on aina se joku muu”- HS: Vihreiden ennätyssuosio hiipuu, keskustan alamäki jyrkkenee

Lauantaina julkaistun HS-gallupin mukaan kokoomus on nostanut suosiotaan lähes prosenttiyksikön ja sen kannatus on nyt 21,9 prosenttia. Pääministeripuolue keskustan kannatus on nyt 15,4 prosentissa, eli 5,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska arvioi Lännen Median haastattelussa, että keskustalaiset ovat huolissaan puolueen alkiolaisten arvojen jäämisestä kokoomuslaisen talousretoriikan varjoon. Hän nostaa esiin myös Helsingin kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren maakuntauudistukseen kohdistaman arvostelun.

–On voimia, jotka yrittävät herättää vastakkainasettelua sillä, että kaupungit ja maaseutu olisivat vastakkain. Meillä on voimakkaasti kavahdettu Jan Vapaavuoren ulostuloja. Toivon, että voimme opettaa ja kertoa hänelle, miten maakuntien perustaminen vähentää hallintoa huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna, Ovaska toteaa.

Myös pitkään nosteessa olleiden vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Puolueen kannatus on nyt 16,1 prosenttia. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto huomauttaa Facebookissa julkaisemassaan kommentissa, että kannatus on edelleen huippulukemissa.

Aalto kertoo samalla keskustelleensa aiheesta aamujunassa tapaamansa pariskunnan kanssa.

–Suomen tunnetuin päättäjä ja syntipukki on aina se joku muu. Jonkun muun pitäisi tehdä sitä ja tätä ja aina ikävät asiat ovat jonkun muun vika. Tämä joku muu on myös hyvin tuttu monien meistä arjessa, hän kuvailee keskustelun saldoa.

Aalto nostaa esiin myös suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun.

–Sen sijaan, että kaikki juoksevat kulloisenkin kohun tai keskusteluavauksen perässä, olennaista on miettiä yhteiskuntaa kokonaisuutena ja pitää mielessä pidempi aikaväli. Jos oma pelistrategia on vain hyökätä toisia vastaan sen sijaan, että rakentaa omaa pitkän aikavälin kestävää kokonaisratkaisua, yhteiskunnallinen keskustelu on tempoilevaa teatteria. Se syö uskoa päättäjien kykyyn tehdä päätöksiä ja toteuttaa ne.