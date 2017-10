Taloustieteen professori puolustaa lukukausimaksuja: ”Kun on pakko, niin sitten on pakko”

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén arvioi, että suomalaisiin korkeakouluihin pitäisi saada edes nimelliset lukukausimaksut. Lukukausimaksut nopeuttaisivat hänen mukaansa valmistumista mutta johtaisivat myös siihen, että luennoilta vaadittaisiin laatua.

Virénin mukaan tällä hetkellä ainakin maisteriopintojen vaiheessa yli puolet opiskelijoista on töissä.

–Ensimmäiselle luonnolle tulee 100 ja toisella 20. Luennot ja seminaarit häiritsevät (palkka)työn tekoa jopa niin, että opiskelijoilla ei ole aikaa tulla tentteihin. On selvää, että tällainen sivutoiminen opiskelu on äärimmäisen tehotonta ja tuottaa huonolaatuisia tutkintoja. Laadusta ei tietenkään kukaan valita; opetus on ilmaista, ja ilmaiseksi ei tunnetusti saa mitään hyvää, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

–Eri asia tietenkin olisi, jos meillä olisi edes nimelliset lukukausimaksut, jolloin olisi pakko pohtia, olenko seurat kolme vuotta Prisman kassalla vain luennoilla. Pakko olisi myös vaatia luennoilta jotain laatua; sellaista, jota tarvitaan työelämässä, Virén jatkaa.

Hänen mukaansa englantilais-australialainen järjestelmä, jossa lukukausimaksut maksetaan vain, jos opintojen jälkeiset tulot ylittävät kohtuullisen minimitason, ”hoitaisi monta nykyistä vääristymää” korkeakouluissa.

–Se että korkeakouluun haluava sitoutuu maksamaan opinnoistaan, on monta kertaa parempi indikaatio motivoituneisuudesta, kuin jossain ylioppilas- tai pääsykokeessa osoitettu hetken nokkeluus, Virén toteaa.

Hänen mukaansa lukukausimaksuista on kuitenkin mahdoton puhua Suomessa.

–Alkaa heti parku köyhistä ja rikkaista, vaikka maksuton korkeakoulutus on itse asiassa massiivinen tulonsiirto köyhiltä rikkaille. Mutta joskus järjestelmää on pakko muuttaa. Tosin voi olla, että muutokseen taivutaan vasta, kun valtaosa korkeakoulutetuista muuttaa ulkomaille ja jättää korkeakoulutuksen kustantamisen kouluja käymättömien piikkiin. Tai viimeistään se tapahtuu, kun kaikkialla muualla on lukukausimaksut. Kun on pakko, niin sitten on pakko. Näin toimii suomalainen päätöksenteko, Virén päättää.

Lukukausimaksuista keskusteltiin Suomessa viimeksi keväällä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen ehdottivat lukukausimaksuja maaliskuussa julkaistussa muistiossaan. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi esityksen olevan hallitusohjelman vastainen.

