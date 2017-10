Juha Sipilä: Syöksykierteen oikaiseminen ei riitä -”Kinttaat eivät saa pudota”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ottanut vahvasti kantaa paikallisen sopimisen puolesta. Sipilän mukaan asiassa ei ole päästy riittävästi eteenpäin.

–Asioita pitää pystyä sopimaan enemmän yrityksen sisällä. Se on päivän selvä asia. Suomi on paikallisessa sopimisessa kaukana jäljessä kilpailijamaitaan, hän sanoi Suomen Yrittäjien Valtakunnallisten yrittäjäpäivien pääjuhlassa lauantai-iltana Joensuussa.

Pääministerin mukaan Suomen syöksykierre on saatu oikaistua ja talous on vakaalla pohjalla. Hän korosti, että tästä huolimatta koko ajan on tehtävä kiivaasti töitä Suomen uudistamiseksi.

–Suomen on ol­ta­va ket­te­räm­pi ja no­pe­am­pi sel­viy­ty­mään eteen tulevista haasteista. Minulle on äärimmäisen tärkeää, että tämä hallitus jatkaa Suomen uudistamisen ja kehittämisen tiellä koko kautensa loppuun. Kinttaat eivät saa pudota, vaan ta­lous ja työl­li­syys on saa­ta­va kes­tä­väl­le poh­jal­le ja julkinen talous tasapainoon.