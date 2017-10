Näkökulma: Nato-rohkeus kasvaa Suomessa

Suomi valmistautuu presidentinvaaleihin ja niin tekee myös Venäjä. Meillä demokraattisten vaalien ensimmäinen kierros järjestetään ensi tammikuussa ja Venäjällä omanlaiset vaalinsa pari kuukautta myöhemmin.

Venäjällä vaalien lopputulos on jo nyt selvä, mutta aika selvältä tulevien vaalien tulos näyttää Suomenkin osalta. On todennäköistä, että Vladimir Putinin suomalainen vastinpari on seuraavatkin kuusi vuotta Sauli Niinistö.

Selvältä näyttää myös se, että Kreml jatkaa tulevallakin presidenttikaudella yltiönationalistista peliään, mihin kuuluu monen sorttinen uhittelu läntisille naapurimaille.

Mutta kaikkea tätä ennen Suomessa käydään presidentinvaalitaisto, jolta on lupa odottaa paljon.

Erityisesti odotan vaalien turvallisuuspoliittista keskustelua, johon kytkeytyy elimellisesti Venäjä, mutta myös koko Eurooppa-politiikkamme turvapaikanhakija-haasteineen. Näiden kysymysten kautta kuvioon tulevat myös arvot ja ihmisoikeudet.

Ehdokkaat ovat tällä kerralla hyvinkin erilaisia ensiarvoisen tärkeän turvallisuuspoliittisen kysymyksen, Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemisen, osalta.

Koko asetelma sähköistyi pari viikkoa sitten, kun RKP:n ehdokas Nils Torvalds ilmoitti kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä ilman kansanäänestystä. Aiemmin Torvalds on kuulunut perinteisiin Nato-skeptikoihin, ja esimerkiksi HS:n eurovaalien vaalikoneessa 2014 hän ei vielä kannattanut jäsenyyttä.

RKP:ssä on muutenkin yleistynyt entistä rohkeampi Nato-ajattelu Venäjä-kritiikkeineen. Esimerkiksi entinen puolustusministeri Stefan Wallin kannusti hiljattain Nato-keskusteluun, puhui Venäjän uuden Helsingin-suurlähettilään tarkoituksista ”vaikuttaa suomalaiseen mielipidekehitykseen” ja piti kansanäänestystä riskialttiina.

Nato-puolueeksi jo viime vuonna muuttuneessa RKP:ssä on siis nyt samankaltaista ajattelua kuin Suomen entisellä Moskovan-suurlähettiläällä Hannu Himasella, jonka turvallisuuspoliittinen tietokirja Länttä vai itää – Suomi ja geopolitiikan paluu (Docendo, 2017) julkaistiin viime viikolla.

Himasen viesti oli: Suomi mahdollisimman pian Natoon, ilman kansanäänestystä ja vaikka ilman Ruotsia. Kokeneen diplomaatin perustelut olivat vankat ja niistä voi lukea täältä: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/233203-suomi-pian-natoon-ilman-kansanaanestysta-vaikka-ilman-ruotsia-kokenut-diplomaatti

Himasella oli myös toivomus, joka liittyy Suomen presidentinvaaleihin: ”Tilanteen toivoisi olevan kypsä monipuoliselle ja avoimelle turvallisuuspoliittiselle keskustelulle. Sitä tarvitaan erityisesti presidentinvaalien yhteydessä”.

On jännä nähdä, kuinka hyvin Nato-jäsenyyttä suoraviivaisesti nyt ajava Torvalds pystyy argumentoimaan vaalikeskusteluissa, kun suoraan vastapuolella ovat sellaiset politiikan vahvat sanankäyttäjät kuin Tuula Haatainen (sd.), Laura Huhtasaari (ps.), Merja Kyllönen (vas.) ja Matti Vanhanen (kesk.).

Torvaldsin ja mainitun nelikon väliin jäävät Nato-jäsenyyteen nurjasti, joskaan ei jyrkimmällä tavalla, suhtautuva Pekka Haavisto (vihr.) sekä istuva presidentti, kokoomuslähtöinen Sauli Niinistö.

Arvoitus on, minne päin Ruotsin Nato-keskustelua tarkasti seuraava Haavisto kallistuu keskusteluissa. Niinistön voisi uskoa pitävän vanhan linjansa, jonka mukaan tarvitaan neuvoa-antava kansanäänestys, jos Natoon aiotaan hakeutua.

Näistä tulee hyvät vaalit. Jos Venäjän edeltäjän Neuvostoliiton kanssa ulkoministerinäkin touhunnut Paavo Väyrynen pääsisi mukaan, tulisi Nato-vastustajien puolelle mediatilaa kahmivasuulas lisäpeluri.

Listataan tähän alle vielä presidenttiehdokkaiden julkisuudessa esittämät Nato-näkemykset.

Tuula Haataisen (sd.) Nato-näkemys: https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lannen-media-sdp-n-presidenttiehdokas-on-tuula-haatainen/6478748#gs.SMKNBss

Pekka Haaviston (vihr.) Nato-näkemys: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/225071-pekka-haavisto-valaytti-yllattavaa-nato-skenaariota-tulisi-harkittavaksi-ihan

Laura Huhtasaaren (ps.) Nato-näkemys: http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/presidenttiehdokkuutta-harkitseva-huhtasaari-luottaa-omavaraisuuteen-1.198318

Merja Kyllösen (vas.) Nato-näkemys: https://www.verkkouutiset.fi/is-merja-kyllonen-sanoo-ei-natolle-ja-pohjoismaiselle-puolustusyhteistyolle-63005/

Sauli Niinistön (Suomi 2024 -yhdistys) Nato-näkemys: http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2694938/Presidentti+loysi+hyvia+perusteluita+Natokansanaanestykselle

Nils Torvaldsin (r.) Nato-näkemys: https://www.verkkouutiset.fi/nain-nils-torvalds-perustelee-nato-ulostuloaan-listasi-kuusi-syyta/

Matti Vanhasen (kesk.) Nato-näkemys: http://www.iltalehti.fi/politiikka/201708152200327871_pi.shtml

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.