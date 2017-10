”Kaikkein karmeinta olisi poliittinen virkanimitys” – Näillä sanoilla lähtee omistajaohjauksen Heliövaara

Eero Heliövaara ei hae jatkokautta valtion omistajaohjausosaston päällikkönä. Määräaikainen virka on asetettu hakuun. Heliövaara kirjoittaa päätöksestään Facebookin ”Valtionomistus”-sivustolla. Hänen virkakautensa päättyy vuodenvaihteessa.

–Koko valtakunnan kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että osastopäälliköksi tulisi jälkeeni mahdollisimman ammattitaitoinen ja osaava henkilö, joka voisi edelleen kehittää valtion yhtiömuotoista varallisuutta. Kaikkein karmeinta olisi poliittinen virkanimitys, Heliövaara kirjoittaa.

Heliövaara kertoo, kuinka hän viisi vuotta sitten kuuli paikasta headhunterilta ja päätti hakea tehtävää.

–Eipä ole tarvinnut päätöstä katua. Ei taida löytyä toista työpaikkaa, missä poliittinen päätöksenteko ja yrityselämän lainalaisuudet kohtaavat samalla tavalla. On selvää, että siinä rajapinnassa myös määrävälein myrskyää.

Heliövaaran mukaan virasta tekee kiinnostavan se, että valtion omistajaohjaaja pääsee tekemään hyvin merkityksellistä työtä.

–Asiat ovat vaikutuksiltaan merkittäviä, asioita on paljon, jokainen työpäivä on todellakin erilainen ja yritysten ja ihmisten verkosto on laaja ja alati vaihtuva. Sanomattakin on selvää, että noin 30 miljardin euron omaisuusmassa, joka on hajautunut reiluun 60 yritykseen, on mittava kokonaisuus, Suomen suurin.

–Jotta tässä tehtävässä menestyy, täytyy olla vähän hullu. Ei saa hötkyillä, täytyy kestää julkisuuden paineita eikä saa vetää hernettä nenään, vaikka päätöksenteko joskus takkuilee ja poliitikot - jotka siis kuitenkin aina asiat päättävät - tekevät joskus joidenkin mielestä epärationaalisia päätöksiä.

STT:n haastattelussa Heliövaara toteaa, että kesällä noussut kohu Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläkkeestä ei vaikuttanut hänen päätökseensä.

Lähde: Kauppalehti, Mikko Metsämäki