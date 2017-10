”Kokoomuksen härski vedätys tuhoaa palvelut” – SDP tyrmää soten ja keskustan maakuntamallin

SDP on vakavasti huolissaan sote-uudistuksesta. Puheenjohtaja Antti Rinne kritisoi kokoomuksen ajamaa valinnanvapautta ja kansanedustaja, ex-ministeri Sirpa Paatero lisäksi keskustan ajamaa, soteen liitettyä maakuntauudistusta. Soten valinnanvapausmalli on avaamassa markkinoita yksityisille terveysfirmoille.

Kuntaliiton puheenjohtaja Paatero kirjoittaa asiasta Puheenvuoron blogissaan. Rinne avautui aiheesta jo sunnuntaina Facebookissa.

–Valinnanvapaus on kaunis sana, mutta hallitus peittää sen alle todella karmean tulevaisuuden, Rinne kirjoitti ja vetosi siihen, että verotulot pitää käyttää tehokkaasti tuottamaan ihmisille laadukkaita ja saatavissa olevia palveluita.

Rinteen mukaan kokoomuksen ajama valinnanvapaus tulee johtamaan veronmaksajille paljon kalliimpaan järjestelmään, sillä asiakasmaksut nousevat merkittävästi. Hänen mielestään ihmisten verorahoilla saamien palveluiden määrä vähene pitkällä aikavälillä, kun palvelut pirstaloituvat ja ”jopa neuvolat avataan markkinoille tuottamaan voittoa yrityksille”.

–Ihmisten pitää päästä lääkäriin ja ikäihmisillä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan. Kokoomuksen härski vedätys on tuhoamassa ihmisille tärkeät palvelut. Pääministeri Sipilä, älkää alistuko Kokoomuksen tahtoon! Rinne kirjoitti.

Paateron mukaan varsinainen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on jäänyt täysin taka-alalle, kun ”keskustan tavoitteena on saada aikaan maakuntauudistus ja kokoomuksen tavoitteena on markkinamalli nimeltä valinnanvapaus”. Pääministeri Sipilä (kesk.) oli pari vuotta sitten vähällä kaataa hallituksen, kun sopua alueiden määrästä ei löytynyt. Sovinnossa keskusta sai tavoittelemansa 18 maakuntaa ja kokoomus valinnanvapauden.

–Viime viikkojen keskustelujen perustella nämä tehdään lähes keinoilla millä hyvänsä, Paatero sanoo.

–Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen ei olisi tarvinnut tehdä massiivista maakuntamallia, jossa samalla markkinaehtoistetaan työllisyyspalvelut ja heikennetään kuntien asemaa elinkeinopolitiikassa.

Paateron mukaan sote-uudistus olisi yhä mahdollista tehdä vain sote-uudistuksena niin, että palvelut kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja niitä täydennetään yksityisillä ja järjestöjen tuottamilla palveluilla, kuten nytkin. Viime viikkoina hallitus on kiistellyt etenkin asiakasseteleistä ja tarkemmin siitä, missä laajuudessa ne otetaan käyttöön. Asiakassetelit ovat nyt tulossa tietyiltä osin myös erikoissairaanhoitoon.

– Viimeisimpänä tuli mukaan setelien käyttö myös erikoissairaanhoidon palveluihin, jonka lopputuloksena asiantuntijoiden mukaan tulee olemaan romutettu erikoissairaanhoito ja sen päivystys. Olemme tehokkuudessa nyt OECD maiden huippua ja yli 90% kansalaisten mielestä julkinen puoli toimii hyvin, joten riski on suuri, että tulevaisuudessa ei perustaso eikä erityistaso toimi ja hinta on huomattavasti nykyistä kalliimpi.

Paatero huomauttaa, että uudesta asiakassetelistä ei ehditä saada tutkittua tietoa ennen käyttöönottoa. Hän muistuttaa, että palvelusetelit ovat käytössä jo monella paikkakunnalla ja useissa palveluissa. Hänen mielestään valinnanvapaudessa olisi voitu edetä palveluseteleiden pohjalta, mitä olisi voitu jossakin vaiheessa höystää henkilökohtaisella budjetilla. Paatero ihmettelee myös, mihin on kadonnut tavoite keskittää palveluja yhdelle luukulle, josta saisi sosiaali- ja terveyspalvelut ja toisaalta perustason ja erityistason palvelut.

–Nyt kun tärkeätä on saada yksityiset täysillä mukaan, ei sosiaalipalveluita tule kuin ehkä viikoittainen neuvonta ja peruutetaan jopa nykyisten terveyskeskusten moniammatillisuudesta. Eräs kummallisuus on myös se, miksi yksityiset terveyskeskukset voivat tehdä tarvittavat palvelut suoraostoina, vaikka toimivat täysin verovaroin, mutta maakunnan omien terveyskeskusten on kilpailutettava palvelut, kuten asiaan kuuluu.

Paatero näkee kyseenalaisena myös demokratian, jonka lisääntymisellä uudistusta on perusteltu. Paatero huomauttaa, että myöskin tulevissa maakunnissa varsinaiset päätökset palveluista tekee liikelaitoksen johtokunta, johon maakuntavaaleissa valituilla ei ole asiaa. Nykyinen kunnissa oleva malli lautakunnista toimisi Paateron mielestä maakunnissakin Hän huomauttaa, että suunniteltu vaalikelpoisuuden rajaus on ongelmallinen, sillä ulkopuolelle ovat jäämässä kaikki, jotka toimivat julkisella, yksityisellä tai järjestöissä johdossa työntekijänä tai luottamushenkilöinä niin, että voisivat tuottaa jotakin palvelua.

–Rajaus koskettaa siis tuhansia asiasta kiinnostuneita osaajia. Tässä voisi soveltaa nykyistä kaupunginvaltuuston vaalikelpoisuutta, etenkin kun maakuntavaltuusto ei aidosti ole päättämässä palveluista, Paatero sanoo.

Lue uusimmasta sote-mallista tarkemmin: Tämä kuva selventää: Mitä sote-uudistus muuttaa – näin saat hoitoa v. 2020

