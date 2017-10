”Hätkähdyttävä” ero Suomen ja Pohjoismaiden välillä: Pikkulapset pysyvät Suomessa kotona, ”naistyön” vaje osin myytti

Pienten lasten kotihoito on Suomessa huomattavasti yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa, mutta väite suomalaisäitien pienestä työpanoksesta on silti osin myytti, kertoo tuore ajatushautomo Agendan raportti.

Muissa Pohjoismaissa pienten lasten hoidon järjestäminen nojaa julkisiin päivähoitopalveluihin huomattavasti enemmän kuin Suomessa, raportissa kerrotaan. Tanskassa lapset siirtyvät ohjattuun varhaiskasvatukseen tyypillisimmin jo noin 1-vuotiaana, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa hieman yhden vuoden täyttämisen jälkeen. 2-vuotiaista jo lähes 90 prosenttia on näissä maissa varhaiskasvatuksen piirissä. Sen sijaan Suomessa 2-vuotiaista vain hieman yli puolet ja 3-vuotiaista noin 70 prosenttia on varhaiskasvatuksen piirissä.

Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori Markus Jäntti kaipaa raportin kommenttikirjoituksessaan lisätietoa siitä, mikä selittää suuret erot pienten lasten hoidossa ja vanhempainvapaiden ehdoissa eri Pohjoismaissa.

– Niin ehdoissa kuin pienten lasten hoitomuodoissa on osin hätkähdyttävän isoja eroja. Olisi hyvä tietää miksi, Jäntti miettii kommentissaan jääden kaipaamaan selkeää vastausta.

Tiistaina esitellyn raportin nimi on ”Kolme myyttiä perhevapaista”. Yksi näistä myyteistä on Väestöliiton tutkijoiden Anneli Miettisen ja Anna Rotkirchin mukaan se, että pienten lasten äitien työpanos jäisi Suomessa selvästi jälkeen muista Pohjoismaista. Tästä on oltu huolissaan suomalaisessa keskustelussa.

– Syy 25–39-vuotiaiden suomalaisnaisten alhaiseen työssäkäyntiin muihin Pohjoismaihin verrattuna liittyy suurelta osin pitkiin hoitovapaisiin ja kotihoidontukeen. Työpanosta voidaan kuitenkin arvioida erilaisilla mittareilla. Jos huomioi sen, että suomalaisnaiset tyypillisesti tekevät kokoaikaista työtä, työllisyysasteen erot maiden välillä pienenevät jo jonkin verran, kaksikko toteaa.

Suomalaisnaisten työssäoloaste on selvästi matalampi kuin ruotsalaisten silloin kun lapset ovat 1-2-vuotiaita. Tätä selittää juuri muissa maissa yleisempi osa-aikatyö.

– Saman ikäryhmän työssäkäyvistä ruotsalaisäideistä puolet on kuitenkin osa-aikatyössä. Kokoaikatyöasteeksi muutettuna erot naisten työssäkäynnissä kapenevat jo hyvin pieneksi Suomen ja Ruotsin välillä. Lisäksi suomalaisäidit jatkavat työelämässä pidempään moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. 40–59-vuotiaiden naisten työvoimaosuus on Suomessa samalla tasolla tai jopa korkeammalla kuin muissa Pohjoismaissa, tutkijat summaavat.

Tutkijoiden mukaan Pohjoismaisia vertailuja myös hankaloittaa jossain määrin perhevapaalla olevien erilainen tilastointi. Tuoreen selvityksen mukaan suomalaisäitien työllisyysaste ei ole aivan niin matala kuin monet vertailut antavat ymmärtää, jos perhevapaalla olevat otettaisiin samalla tavalla huomioon kaikissa maissa.

– Erityisen tärkeä suomalaiseen keskusteluun on huomio siitä, että vanhempainvapaalla olevien määrittely työvoimatutkimuksissa joko työllisiksi tai työvoiman ulkopuolella oleviksi vaihtelee maittain. Esimerkiksi Ruotsissa työsuhteesta vanhempainvapaalla oleva on työllinen, mutta Suomessa 2008 jälkeen ei; jos Suomessa noudatettaisiin Ruotsin käytäntöä olisi äitien työvoima-aste huomattavasti korkeampi kuin nykykäytännöllä, tukee professori Jäntti kommenttipuheenvuorossaan.

Miksi Suomessa sitten tehdään vähemmän osa-aikatyötä? Tutkijoiden mukaan ”osittaisen hoitorahan alhainen taso lienee yksi syy siihen, miksi osittainen hoitovapaa ei suuremmin ole kiinnostanut vanhempia”. Korvaustason korotus alle 3-vuotiaiden lasten osalta (joustava hoitoraha) on jo jossain määrin lisännyt perheiden kiinnostusta työajan lyhentämiseen.

Ainakin suomalaiset pienten lasten vanhemmat pitävät osa-aikatyö- ja työajan joustomahdollisuuksien kehittämistä tärkeänä, tutkijat kertovat. Väestöliiton Perhebarometreissa tämä on toistuvasti ollut pienten lasten vanhempien eniten kaipaama perhepoliittinen muutos.