Taas turhautunut ulostulo keskustasta: ”Keinoja ei kaihdeta – vastustan uusinta sote-esitystä”

Lääkärikansanedustaja Martti Talja (kesk.) kertoo vastustavansa uusinta sote-esitystä, joka lopulta lähetettiin lausuntokierrokselle vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Myös keskusta siunasi lausuntokierroksen, mutta ei vielä varsinaista lakiesitystä, josta on jo aiemmin kuultu soraääniä keskustankin riveistä.

Talja lähetti heti eduskuntaryhmien päätöstä seuraavana päivänä yhdessä kahden muun lääkärikansanedustajan kanssa kannanoton, jossa sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustajäsenet Talja, Pekka Puska ja Niilo Keränen katsoivat, että asiakassetelit ovat tulossa turhan laajasti käyttöön erikoissairaanhoidossa.

Nyt Talja kommentoi esitystä Facebookissa vieläkin jyrkemmin.

–Sote-uudistuksessa ei kaihdeta keinoja siirtää erikoissairaanhoidon potilaat yksityisille palveluntuottajille. Juuri tästä syystä vastustan uusinta valinnanvapauslakiesitystä. Julkiset peruspalvelut ovat siirtymässä vielä suuremmassa määrin yksityisen tuotettavaksi, Talja kirjoittaa.

Sote-väännön on epäilty käyneen jopa hallituksen kaatumisen partaalla. Erityisen turhautunut avautuminen kuultiin viime viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkisen (kesk.) suusta.

–Nyt ollaan pattitilanteessa, kun kokoomus ei kuuntele ketään, ei terveydenhuollon asiantuntijoita, ei perustuslain asiantuntijoita eikä virkavastuussa lakia valmistelevia virkamiehiä. Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin pörriäisissä, Heikkinen kirjoitti Facebookissa.

Lue tarkemmin: Keskustalainen parahtaa sote-väännöstä: ”Kokoomus ei kuuntele ketään – neuvottelut ovat farssi”

Erikoissairaanhoidon kohtalosta on kuultu myös muita huolestuneita puheenvuoroja muun muassa oppositiosta sekä asiantuntijoiden joukosta. Moni on huomauttanut, että erikoissairaanhoito on nykyisin jopa kansainvälisesti vertaillen erinomaisesti toimiva osa suomalaista terveydenhoitojärjestelmää. Kriitikot pelkäävät suurten muutosten romuttavan hyvin toimivan järjestelmän ja johtavan palvelujen kallistumiseen.

Kokoomus on ajanut voimakkaasti terveysmarkkinoiden avaamista yksityisille firmoille ja haluaa asiakassetelit laajaan käyttöön myös erikoissairaanhoidossa.

Kokoomukselle luvattiin parin vuoden takaisessa diilissä valinnanvapaus, kun keskusta sai 18 maakunnan mallinsa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uhkasi tuolloin kaataa hallituksen, jos sopua ei löydy.

Maakuntauudistus on kytketty sote-uudistukseen ja etenemässä ongelmitta. Sen sijaan erillisenä sote-lakiesityksenä käsiteltävä valinnanvapaus törmäsi kesällä perustuslaillisiin ongelmiin, joita on uudessa esityksessä yritetty ratkoa.

