Uusnatsiyhteydet olivat liikaa – Helkama luopuu pyörämyynnistä Kärkkäisellä ”erittäin todennäköisesti”

Pyöristään tunnettu Helkama on erittäin todennäköisesti päättämässä yhteistyön uusnatsikohun keskelle joutuneen tavaratalo Kärkkäisen kanssa, kertoo operatiivinen johtaja Tero Valtonen Uudelle Suomelle.

–Tässä vaiheessa voin sanoa, että kyllä vakavasti harkitaan ja erittäin todennäköisesti yhteistyö päätetään, Valtonen sanoo Uudelle Suomelle.

–Helkama tietysti vanhana perheyrityksenä ei missään muodossa halua suvaita syrjintää tai uhkailua tai muutakaan ääriajattelua ja olla sellaisessa mukana millään tavalla.

Kärkkäinen on noussut otsikoihin Helsingin Sanomien (HS) julkaistua sunnuntaina jutun omistajan, toimitusjohtaja Juha Kärkkäisen uusnatsikytköksistä. Lehden mukaan yhteistyö uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktivistien kanssa kesti monta vuotta. HS:n mukaan Kärkkäinen sai vuonna 2014 tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja luovutti Magneettimedia-lehtensä Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktivistien julkaistavaksi vuonna 2015.

Tänään HS kertoi usean suomalaisyrityksen harkitsevan yhteistyön päättämistä Kärkkäisen kanssa. Listalla olivat Fazer, Joutsen, Berner ja Tammi. Myös Muumi-yhtiö on turhautunut, mutta ei voi vastata brändin kaikkien lisenssituotteiden puolesta. Muumi-tuotteita valmistaa muun muassa Fiskars, joka sanoi HS:lle sanoutuvansa irti epäeettisestä toiminnasta.

Jo aiemmin yhteistyöstä ovat luopuneet Finlayson ja Otava, jotka pyrkivät nyt HS:n mukaan varmistamaan, ettei tuotteita mene Kärkkäiselle myyntiin enää lisenssivalmistajien tai välittäjienkään kautta.

Kärkkäinen syytti lokakampanjasta

Juha Kärkkäinen reagoi tänään kohuun syyttämällä Helsingin Sanomia lokakampanjasta. Kärkkäisen tulkinnan mukaan kyse on ”vain päätoimittajien ja yrittäjän mielipide-eroista”.

–Vaikka yhtiötä ei ole enää pitkään aikaan liitetty esimerkiksi sananvapausoikeudenkäynteihin ja vaikka KauppaSuomi on lakkauttanut mielipidepalstansa, julkaisi HS meistä jälleen monisivuisen artikkelin tuoreessa sunnuntailiitteessään, Juha Kärkkäisen allekirjoittamassa tiedotteessa todetaan.

–On historiallisesti ainutlaatuista, että suomalainen lehdistö pyrkii järjestelmällisellä ja vuosia jatkuneella lokakampanjalla vahingoittamaan satoja suomalaisia työllistävää yritystä, vaikka yrityksen ei epäillä rikkoneen lakia tai kohdelleen sidosryhmiään huonosti.

Kärkkäinen ei halunnut kommentoida Helsingin Sanomien jutussa yhteyksiään äärioikeistoon tai uusnatsististen julkaisujen rahoittamiseen.

Iso päätös Helkamalle

Nyt Helkamasta kommentoidaan Uudelle Suomelle, että Kärkkäisen pyöräostoista vastaavien kanssa on jo käyty niukkaa keskustelua ymmärtäväisessä hengessä. Itse Juha Kärkkäisen kanssa ei ole keskusteltu, eikä Tero Valtosen mukaan keskustellakaan, ellei toimitusjohtaja näin itse halua. Valtosen mielestä tilanne on eettisesti arveluttava.

–Näen, että voimme jatkaa yhteistyötä helposti Kärkkäisen kanssa, jos siellä julkisesti myös irtisanoudutaan ääriajatteluista ja nythän sitä ei tehdä, Valtonen sanoo.

Päätös on Helkamalle iso, joskaan Kärkkäinen ei ole yrityksen 10 suurimman asiakkaan joukossa. Valtonen kuitenkin huomauttaa, että pyöräbisnes on äärimmäisenä hajautunutta ja pienehköjen ketjujen bisnestä pois lukien S-ryhmä ja sporttiketjut. Kärkkäinen on kohtuullisen kokoinen asiakas.

–Se tekee tietenkin loven myös budjettiin ensi kaudelle, mutta toinen iso asia on se, mihin vedämme rajan tavallaan yritysarvomielessä.

Valtosen mukaan vastaavia päätöksiä on tehty aiemminkin yksittäisten kauppiaiden kohdalla paljon pienemmässä mittakaavassa ”huonon käytöksen ja hiukan ääriajattelutyyppisen toiminnan takia”. Ei kuitenkaan viime vuosina.