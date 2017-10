HS: Suomalaiset häviävät 4. eniten rahapeleihin maailmassa – ”Pelaajat pääosin köyhiä, mielenterveysongelmaisia ja sairaita”

Suomalaiset häviävät rahapeleihin neljänneksi eniten maailmassa ja pelien tuotto tulee valtaosin hyvin pienen pelaajajoukon pussista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat viitaten vielä toistaiseksi julkaisemattomaan kansainväliseen selvitykseen.

–Tämä pieni porukka koostuu suureksi osaksi köyhistä, mielenterveysongelmaisista ja sairaista, joilla on muitakin riippuvuuksia, sanoo sosiologian professori Pekka Sulkunen, joka on johtanut kansainvälistä selvityshanketta.

Sulkunen katsoo, että pelaamisen rajoittamista hankaloittaa se, että sillä kerätään niin merkittävä määrä rahaa, joka vastaa noin paria prosenttia kaikista valtion verotuloista. Pelirahoilla taas rahoitetaan esimerkiksi järjestöjä ja tutkimusta.

–Suomessa pelirahoitus on merkittävä osa julkista rahoitusta. Esimerkiksi iso osa Suomen Akatemian rahoituksesta tulee rahapeleistä ja monet järjestöt ovat täysin riippuvaisia pelituotoista, Sulkunen sanoo.

Erityisen kriittisesti Sulkunen suhtautuu Veikkauksen rahapelien siirtymiseen myös verkkoon.

–Suomessa on harvinaislaatuinen valtion monopoliyhtiö, joka rimpuilee verkkopelaamisen kentässä vähän omituisilla eväillä. Veikkaus on valtion monopoli, mutta se vastaa kansainväliseen pelitarjontaan kilpailulla. Esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa siihen on vastattu rajoituksilla, Sulkunen hämmästelee HS:ssa.