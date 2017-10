Timo Soini sittenkin vaaleihin v. 2019? – Kirja: ”Voin olla, en sulje pois”

Ulkoministeri ja perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini (sin.) pitää oven auki omalle ehdokkuudelleen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

–En sitä [mahdollisuutta] viitsi sulkea pois. Voin olla ensi vaaleissa ehdokkaana. Voi olla, että en ole, sanoo Soini Perussuomalaisten hajoamisen historia -kirjan haastattelussa.

Viikonloppuna MTV:n haastattelussa Soini kertoi pitävänsä tulevaisuutensa vielä auki, ja että hänen jatkostaan liikkuu nyt ”monenlaisia agenttitarinoita”.

Viime kevään kuntavaalien alla Soini väläytteli mahdollisuutta luopua politiikasta kokonaan. Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa Soini kertoi, että perussuomalaisten puheenjohtajuudesta luopumisen jälkeen hänellä on edessään kolmea vaihtoehtoa: eduskuntavaalit, eurovaalit tai bisnes.

Aamulehden kesähaastattelussa Soini myöntää, että hän oli päättänyt jo kertaalleen luopua politiikasta, mutta enää hän ei tiedä. Politiikassa hän kuitenkin kokee saavuttaneensa kaiken, mitä on hakenut.

–Minulla on vuosi aikaa miettiä. Nälkää on, mutta mihin sen suuntaan? Energiaa on paljon, tietoakin ja suhteita. Oloni on vähän kuin vanhalla suomenhevosoriilla, että jääraveissa ei saa parasta irti. Pitää olla Kuninkuusravit, Soini totesi heinäkuussa.

Uudessa kirjahaastattelussa Soini arvioi, että hänellä on edelleen poliittista kannatusta. Soini katsoo, että hän saa ääniä, oli hän millä listalla hyvänsä ehdokkaana.

Viime kevään kuntavaaleissa Soini sai toiseksi eniten ääni Espoossa, 4 087. Äänikuninkaan paikan hän kuitenkin menetti kokoomusministeri Kai Mykkäselle.