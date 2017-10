Kuntaliitolta ja ”sote-veteraanilta” vakava viesti: ”Sotessa katastrofin ainekset – Hämmentävää ja surullista seurata”

Huoli sote-uudistuksesta kovenee demareiden riveissä. Ex-peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja, demareiden ex-kansanedustaja Hanna Tainio lyttäävät uusimman sote-esityksen, jonka suurin vaara piilee heidän mielestään liian laajassa yksityistämisessä.

Kokoomus ajaa voimakkaasti niin sanottuja asiakasseteleitä laajasti käyttöön myös erikoissairaanhoidossa, mikä vahvistaisi yksityistä puolta ja johtaisi kriitikoiden mielestä hyvän järjestelmän romuttamiseen.

Tainio huomauttaa, että jos merkittävä määrä julkisen erikoissairaanhoidon palveluita viedään yksityiselle puolelle, myös Suomen harvat osaajat siirtyvät sinne. Tällöin päivystyksen ylläpitäminen vaikeutuu merkittävästi. Tainion mielestä myös opetuksen ja tutkimuksen laatu voi heikentyä.

– Tämän vuoksi Kuntaliiton mielestä asiakasseteleistä pitää voida maakunnan itse päättää, jotta niitä käytetään niissä tehtävissä, jotka ovat nimenomaan tarkoituksenmukaisia sen maakunnan kannalta. Muuten meillä voi olla jopa katastrofin ainekset käsissämme, Tainio sanoo videoblogissaan.

Huovinen tuskastui hallituksen lehmänkauppaan

Viime kaudella peruspalveluministerinä kahdeksan puolueen yhteistä sote-valmistelua vetänyt Huovinen on niin ikään huolissaan asiakasseteleistä.

–Nyt suunnitellun soten vaarallisin muutos liittyy tämän syksyn valmisteluun koskien asiakasseteliä. Kun virkamiesesitys lähti siitä, että maakunta voi päättää hyvin rajatussa määrässä asioita asiakassetelin käytöstä, hallitus päätyi selvästikin kokoomuksen kovasta painostuksesta muuttamaan tämän kohdan päälaelleen, Huovinen sanoo blogissaan.

Hänkin huomauttaa viime päivinä käydystä keskustelusta muutoksen vaikutuksesta päivystystoiminnan turvaamiseen ja osaamisen hajautumiseen. Hän ihmettelee, miten voidaan varmistaa, että joka Suomen kolkassa säilyvät yhtä laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut.

– On ollut hämmentävää ja surullista seurata sote-prosessin käänteitä tällä hallituskaudella. Sote-uudistukselle isolla asiantuntijajoukolla ja laajalla päättäjien tuella viime kaudella asetetut tavoitteet ovat jäämässä poliittisen lehmänkaupan jalkoihin; Kepu halusi uudistuksessa maakunnat ja Kokoomus laajan valinnanvapauden, Huovinen lataa.

–Maakuntahallinto on Kepun pitkäaikainen haave ja laaja valinnanvapaus avaa julkiset rahahanat Kokoomusta lähellä oleville yksityisille sote-yrityksille. Valtakunnan sote-väki on ihmeissään ja me asiakkaat olemme pudonneet kärryltä jo aikaa sitten.

”Mikään ei korjaa tätä mokaa”

Sekä Huovinen että Tainio ovat huolissaan myös alun perin tavoitellun integraation toteutumisesta. Molempien mielestä nykymalli on johtamassa vain useampiin sote-luukkuihin. Tainio huomauttaa, että sote-keskuksiin ei nykyesityksellä voi viedä muita sosiaalipalveluita kuin neuvontaa ja ohjausta. Huovinen harmittelee, että sote-keskus on kutistumassa pelkäksi terveyskeskukseksi.

–Tästä tulee sote-integraation ensimmäinen ja pahin kompastuskivi. Mikään sosiaalityön jalkauttaminen – mitä se sitten ikinä tarkoittaakin – ei tule riittämään tämän mokan korjaamiseen, Huovinen sanoo.

–Tilannetta ei helpota, että niin sote-yritysten kuin kokoomuksenkin taholta kaikki kriittisyys leimataan pelotteluksi, asiantuntemattomuudeksi tai muutosvastarinnaksi. Eikö näin ison uudistuksen mahdollisista ongelmista kannata puhua nimenomaan ennen kuin päätöksiä tehdään?

Huovinen myöntää, että myös hänen kaudellaan sote-valmistelussa tehtiin virheitä.

– Mutta ne eivät ole ollenkaan samalla mittatikulla nyt tehtävien virheiden kanssa, jos tämä esitys etenee. Toivon, että ne päättäjät, joiden nimet tähän historialliseen muutokseen tulevaisuudessa yhdistetään, voisivat herätä maakunta-unestaan siihen sote-painajaiseen, jota me muut sivusta nyt seuraamme, sote-veteraaniksi itseään kutsuva Huovinen tarkentaa.

