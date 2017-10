GPS:lle tulossa huipputarkka eurooppalainen kilpailija – Ministeri: Suomelle oma avaruushallinto?

Euroopan oma satelliittinavigointijärjestelmä Galileo on otettu palvelujen koekäyttöön, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) blogissaan. Kirjoituksessaan hän pohtii myös keskitetyn suomalaisen avaruushallinnon tarpeellisuutta.

–Siviilikäyttöön suunnatun Galileo-järjestelmän on tarkoitus olla valmis vuonna 2020, jolloin 30 satelliittia tarjoaa jopa senttimetritason paikannusta. Lisäksi järjestelmän keskeinen palvelu on hyvin tarkka aikatieto, joka on tarpeellinen sähköisissä transaktioissa. Syystäkin Galileolta odotetaan paljon myös Suomessa, kirjoittaa Berner blogissaan.

Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n yhteishanke Galileo on yksin siviilikäyttöön varattu GPS:n kaltainen paikannusjärjestelmä. Berner huomauttaakin, että eurooppalaiset ovat toistaiseksi joutuneet valitsemaan juuri yhdysvaltalaisen GPS:n ja venäläisen Glonassin välillä.

–Molempien järjestelmien paras suorituskyky on ollut varattuna yksin sotilaalliseen käyttöön, Berner toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeri katsoo, että niin Galileon kuin muunkin piensatelliittien kehitystoiminnan ja kahden satelliitin laukaisun myötä Suomesta on tulossa avaruusvaltio.

–Tämä tarkoittaa muun muassa keskitetyn avaruushallinnon tarpeen selvittämistä. Olisiko perusteltua keskittää avaruusosaaminen yhteen paikkaan vai tulisiko jatkaa nykyistä hajautettua hallintoa, jossa asiantuntemus on hajautettu eri hallinnonaloille?

–Suomella on nyt erinomainen tilaisuus mahdollistaa uusien avaruustoimintaan perustuvien innovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä sekä taivaalla että maan kamaralla. Tämä on sitä osaamista ja sen hyödyntämistä, jonka varaan laskemme Suomen tulevan hyvinvoinnin.

Uusien avaruusinnovaatioiden edistämistä ja tukemista selvitetään Bernerin mukaan myös liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa Galileon täysimääräiseen hyödyntämiseen tähtäävässä toimenpideohjelmassa. Sen keskiössä on ollut etenkin paikannuksen hyödyntäminen automaattiliikenteessä.

Berner ampuu myös alas väitteitä, joita syntyi ohjelman hiljattain päättyneen lausuntokierroksen jälkeen.

–Ohjelman lausuntokierrokseen liittyvä uutisointi lähti sekin omalle kiertoradalleen. Selvyydeksi on hyvä todeta, ettei toimenpideohjelmassa ehdoteta kansalaisten satelliittivalvontaa eikä myöskään uusien tiemaksujen käyttöönottoa.