Näin valehtelusta syytetty Juha Sipilä tarkalleen sanoi 19.6.2017

Pääministeri Juha Sipilää (kesk.) on syytetty valehtelusta eduskunnassa uutuuskirjassa, joka käsittelee perussuomalaisten hajoamista. Lue tästä jutusta, mitä eduskunnassa tapahtui ja mitä Sipilä tarkalleen ottaen sanoi tikunnokkaan nostetussa hetkessä.

Sipilä on eduskunnassa kiistänyt tienneensä uuden 20 kansanedustajan ryhmän perustamisesta mitään ennen perussuomalaisten puoluekokousviikonloppua. Perussuomalaisten hajoamisen historia -kirjan mukaan väite ei pidä paikkaansa, sillä keskustassa oli tehty varautumissuunnitelmia ja selvitetty, mitä perussuomalaisissa tapahtuisi, jos puolue hajoaisi. Kirjan mukaan kokoomuksen ja keskustan välillä käytiin jopa keskustelua siitä, miten hallitusta voitaisiin vahvistaa loikkareilla.

Timo Soinin (sin.) valtiosihteeri Samuli Virtanen kirjoittaa tänään Puheenvuoron blogissaan olevansa pahoillaan siitä, että hänen on nähty vahvistavan kirjan väite. Hän kiistää, että olisi raportoinut suoraan Sipilälle uuden ryhmän perustamisesta.

–Tällainen ei pidä paikkaansa. Ei ollut mitään salaliittoa tai suunnitelmaa, josta pääministeri olisi voinut olla tietoinen. Ei ollut kaavailuja sen enempää uudesta vaihtoehdosta kuin sinisestä tulevaisuudesta, Virtanen sanoo blogissaan.

Lue tarkemmin: Timo Soinin valtiosihteeri: Lähetin Sipilälle tekstiviestin ja puhuin kahdesti – ei ollut salaliittoa

Sipilä itse kiisti eilen Twitterissä valehdelleensa ja totesi, että ”19.6. sanomani pätee”.

Tapahtui eduskunnassa 19.6.2017

Syytökset liittyvät Sipilän tiedonantoon hallituspohjan muuttumisesta eduskunnassa. Oppositio ryöpytti hallitusta eduskunnassa kovin sanoin. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kutsui tilannetta arvottomaksi näytelmäksi, jolla ”hallitus pelastettiin kriisistä kyseenalaisin manööverein”. SDP:n edustakuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman syytti hallituksen jatkavan parlamentaarisesti ja moraalisesti ohentuneena ilman kansalaisten enemmistön tukea. Lindtmanin mukaan demarit olivat valmiit hallitusneuvotteluihin, mikä olisi ollut perustuslain mukainen prosessi.

– Nyt näyttää huonolta. Teidän omakin uskottavuutenne olisi parempi, jos te olisitte asettaneet parlamentarismin nimenomaan etusijalle ja lähteneet hakemaan eduskunnan kautta mahdollisuutta a) muuttaa Suomen politiikkaa ja b) hakea uutta hallituspohjaa, Lindtman sanoi eduskunnassa.

– Pääministeri Sipilä, kysyn nyt teiltä: Voitteko todella vakuuttaa, että hallituksen piirissä ei puhuttu sanaakaan näistä suunnitelmista ennen tätä viikonloppua? Onko niin, että sanaakaan ei puhuttu perussuomalaisten mahdollisesta hajoamisesta?

Näin Sipilä vastasi sanasta sanaan:

–Nyt tämä pääargumentti oppositiolla näyttää olevan se, että tästä olisi tehty käsikirjoitus jo ennen viikonloppua hallituksen piirissä. Edustaja Lindtman kysyi, voinko vakuuttaa, että näin ei ole. Voin vakuuttaa, että näin ei ole. Hallituksen piirissä ei ole — missään sellaisissa keskusteluissa en ainakaan itse ole ollut mukana, joissa tällaista suunnitelmaa olisi tehty. Olisihan se ennenkuulumatonta miettiä puolueen puoluekokouksen mahdollisia lopputuloksia ja tehdä siihen suunnitelma etukäteen. Nämä ovat ihan mielikuvitustarinoita, joita lehdet kirjoittavat ja te täällä toistatte. Tällaista keskustelua ei ole ollut olemassa, Sipilä sanoi.

–Sellaisia viitteitä esimerkiksi hallituspuolueiden kesäjuhlassa Kesärannassa oli, että jos tämä poliittinen koti palaa — niin kuin täällä on käytetty esimerkkejä — niin silloin voi liikehdintää tapahtua esimerkiksi siten, että edustajia siirtyy toisiin eduskuntaryhmiin. Tällaista keskustelua oli tiistai-iltana, muutamat perussuomalaisten kansanedustajat tällaista ennakoivat tuossa tilanteessa tapahtuvaksi. Mutta että syntyisi uusi ryhmä ja vielä näin iso ryhmä, niin tällaista keskustelua ei ole käyty. Sellaisesta en ole kuullut mitään ennen tuota viikonloppua, Sipilä jatkoi.

–Sunnuntai-iltana kuulin ensimmäisen kerran jotakin mietintää olevan, maanantaina, sen jälkeen kun päätös tehtiin, että arvoeromme on kasvanut liian suureksi, nuo vaihtoehdosta keskustelut alkoivat voimistua, kello 12 tämä Uusi vaihtoehto -ryhmä oli kokoontunut, ja sen jälkeen sain siitä pöytäkirjan ja soitin muistaakseni noin 14.30 matkalla Kesärantaan ryhmän puheenjohtaja Simon Elolle ja kysyin vielä muutaman kysymyksen tähän liittyen. Ja sen jälkeen teimme yhdessä päätöksen valtiovarainministeri Orpon kanssa, että tämä prosessi keskeytetään tähän, Sipilä sanoi.

–No, ketä valtiosääntöasiantuntijoita on kuultu? Ollaan kuultu Hidéniä, Tiitinen on kertonut näkemyksensä tähän, mutta myöskin oikeusministeriössä on tehty meille muistio asiasta kansliapäällikön johdolla, ja oikeusministeriössä, niin kuin oikeusministeri juuri kertoi, on tehty laaja pohdinta siitä, mitä tämä tarkoittaa. Myöskin Lavapuro — johon täällä viitattiin — sanoi, että lopputulos oli juridisesti oikein. Tämä on vähän ongelmallista, kun me aina lainaamme vain pätkän kunkin lausunnoista, Sipilä jatkoi.

Lindtman ihmetteli Sipilän vastausta ja piti sitä ristiriitaisena verrattuna muiden ministerien puheisiin. Sipilä vastasi vielä lyhyesti:

– Tässä nyt tosiaan menevät huhut ja suunnitelmat sekaisin. Hallituksen piirissä triona — tai sellaista keskustelua, missä itse olen ollut osallisena ja jossa olisi jotakin tämänkaltaista ennakoitu, mietitty saati sitten suunniteltu, ei ole ennen tuota viikonloppua ja tuota äänestyspäätöstä ollut, Sipilä sanoi.

Huhtasaari sivalsi presidenttiäkin

Salissa kuultiin monia kitkeriä puheenvuoroja, joista otsikoihin nousi etenkin Laura Huhtasaaren ryhmäpuheenvuoro. Siinä hän sivalsi myös tasavallan presidenttiä:

– Härski näytelmä! Vallanhimoiset ihmiset asettavat itsensä muiden yläpuolelle. Päättäjät ovat heille oikeita mutta jäsenistö väärä. Hurskasteluun on osallistunut Uuden vaihtoehdon lisäksi myös muita, jopa tasavallan presidentti sortui tähän. Voi tätä kaksinaismoralismin määrää!

Huhtasaari väläytti salissa myös pääministerin eroa.

– Jäätteenmäki joutui aikoinaan eroamaan kerrottuaan muunneltua totuutta vähäpätöisemmästä asiasta kuin tämä. Tässä on nyt petetty perussuomalaisten lisäksi myös Suomen kansa. Se on häpeä suomalaiselle demokratialle ja koko Suomen kansalle. On hyvä pitää mielessä, että monet Uuden vaihtoehdon kansanedustajista ovat päässeet eduskuntaan Jussi Halla-ahon suosituslistalta. Jussi Halla-aho kelpasi monille 2015, Jussi Halla-aho ei enää näytä kelpaavan, Huhtasaari sanoi.

