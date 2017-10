HUS: Sairaalaan tuotu 11 Raaseporissa loukkaantunutta – neljän tila vakava

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoo, että sairaaloihin Raaseporissa ja Töölössä on tuotu hoitoon yhteensä yksitoista Raaseporin junaonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta.

– Lievemmin loukkaantuneet potilaat, joita on seitsemän, on viety lähinnä onnettomuuspaikkaa sijaitsevaan Raaseporin sairaalaan. Sen lisäksi neljä vakavammin loukkaantunutta potilasta hoidetaan Töölön sairaalassa Helsingissä, jonka valmiustilaa on nostettu tilanteen vaatimalle tasolle, HUS kertoo.