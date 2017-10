Lähipiiristä arvio: Timo Soini lähtee vielä ehdolle

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo uskoo, että ulkoministeri Timo Soini jatkaa politiikassa tämän vaalikauden jälkeen. Elon arvion mukaan viime kesän tapahtumat, jotka johtivat parinkymmenen kansanedustajan lähtöön perussuomalaisista ja sinisen puolueen perustamispäätökseen, ovat vaikuttaneet Soiniin.

–Kesän tapahtumat ovat saaneet vanhaan samuraihin lisää virtaa ja potkua. Näiden tapahtumien jälkeen todennäköisyys on sen puolella, että häntä vielä poliittisissa kehissä nähdään.

Elo arvioi, että Soini haluaa olla mukana, kun sinisten kansanedustajat tukijoukkoineen yrittävät rakentaa uutta kansanliikettä. Työ lähtee lähes nollasta, sillä kannatusmittauksissa vielä lopullista rekisteröintiä vailla oleva sininen puolue on saanut vain 1–2 prosentin kannatuksen, kun ryhmän aiempi poliittinen koti perussuomalaiset on yltänyt kymmenen prosentin tietämille.

–Tavalla tai toisella hän on mukana. Hän on poliittinen eläin ja tuntee nämä asiat, niin totta kai kaikkein paras tapa vaikuttaa poliittisena eläimenä tähän meidän viidakkoomme on tietysti olla ehdolla vaaleissa, Elo toteaa.

Eli Soini on todennäköisesti ehdolla 2019 eduskuntavaaleissa?

–Minä pidän sitä todennäköisenä, että hän on jossain vaaleissa ehdolla, sanoo Elo, joka samasta Uudenmaan vaalipiiristä eduskuntaan nousseena hyötyisi aiemmin todellisena ääniharavana toimineen Soinin mukana olosta.

Soinin tulevien tekemisten ympärille on virinnyt melkoinen spekulaatio: milloin häntä on viety diplomaattitöihin ulkomaille ja milloin bisnekseen, mistä hän myös itse on aiemmin puhunut. On hän maininnut eduskuntavaalit ja eurovaalitkin, jotka molemmat pidetään seuraavan kerran vuonna 2019. Niitä ennen on presidentinvaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit 2018.

Soini otti jatkamiseensa politiikassa kantaa myös Lauri Nurmen Perussuomalaisten hajoamisen historia -kirjassa (Into Kustannus, 2017), että ”voin olla ensi vaaleissa ehdokkaana. Voi olla, että en ole”.