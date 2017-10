HUS: 6 Raaseporissa loukkaantunutta kotiutettu

Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa neljän vakavasti loukkaantuneen tila on vakaa ja kuusi lievemmin loukkaantunutta on kotiutettu, tiedottaa HUS-kuntayhtymä.

Töölön sairaalassa hoidettavien vakavasti loukkaantuneiden potilaiden omaiset on myös tavoitettu.

Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa loukkaantui vakavasti neljä henkilöä ja seitsemän sai lievempiä vammoja. Lievemmin loukkaantuneet on hoidettu Raaseporin sairaalassa ja heistä kuusi on kotiutettu. Yksi potilas jää vielä jatkohoitoon.

Töölön sairaalassa on hoidettavana neljä vakavasti loukkaantunutta potilasta. Heidän tilansa on vakaa ja kaikkien omaiset on tavoitettu.