Tarja Halonen kuittaa Björn Wahlroosille: ”Ehkä hän ajatteli itseään presidenttinä”

Presidentti Tarja Halosen mielestä presidentin valta ei niinkään ole perustuslaista kiinni. Hän kommentoi Uudelle Suomelle pankkiiri Björn Wahlroosin tuoretta pamflettia, jonka mukaan presidentin valtaoikeuksia tulisi Suomessa palauttaa.

Wahlroosin mielestä valtaoikeuksien siirtämisessä syntyi eräänlainen valtatyhjiö.

– Kun siirsimme valtaa presidentiltä hallitukselle ja pääministerille, me emme huomanneet, että tavallaan se haihtui savuna ilmaan, Wahlroos sanoi pamfletissaan.

– Olisi syytä harkita hallituksen muodostajan valinnan palauttamista presidentille, Wahlroos katsoo.

Uusi Suomi tavoitti presidentti Tarja Halosen Helsingin Kirjamessuilla. Mitä ajattelitte Wahlroosin ehdotuksesta?

– Ajattelin niin, että ehkä hän ajatteli itseään siihen, Halonen kuittaa aluksi viitaten presidentin paikkaan ja siihen, millaisena presidenttinä Wahlroos itsensä näkisi.

– Ihan asiallisesti vastattuna niin sanoin sen toisen hallitusmuotoremontin aikana, että myöskin Koivistonkin kanta oli, että meniköhän vähän pitkälle. Itse asiassa ei se ole perustuslaista kiinni niinkään kuin halusta tehdä yhteistyötä. On erilaisia presidenttejä ja erilaisia pääministereitä. Väittäisin, että oma kokemukseni oli aika ristiriitainen siltä ajalta, kun olin presidentti, koska tuntui siltä, että mistään ei voinut sanoa mitään ja nyt on sitten taas tämä toinen suunta, Halonen sanoo Uudelle Suomelle.

Sauli Niinistön on nähty ottavan aktiivisesti itselleen valtaa presidenttinä ja hän on profiloitunut erityisesti ulkopoliittisena johtajana. Jotkut ovat katsoneet, että tämä johtuu osaltaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) profiilista, joka ei juuri ulotu ulkopolitiikan puolelle.

Halonen huomauttaa, että vallan juridinen riisuminen ei vaikuta välttämättä ihan siten kuin on odotettu ja ”tässäkin mielessä on ihan hyvä, että meillä on nyt tällainen presidentti”. Presidentti korostaa, että maailmanpoliittinen tilanne ja myös maan oma tilanne saattaa muuttua niin paljon, että presidentille tai pääministerille on ”aika mahdoton tehdä millimetrillä mitattua kuviota etukäteen”.

LISÄÄ AIHEESTA: ”Valta haihtui savuna ilmaan Suomessa” ­– Björn Wahlroos vaatii presidentille lisää lihaksia