Jörn Donner löylyttää hallitusta: ”Hävettää olla suomalainen – pakkopalautukset on lopetettava”

Kulttuurivaikuttaja Jörn Donner vaatii pakkopalautusten lopettamista. Hän kertoo, että pakolaiskriisi on saanut hänet häpeämään.

Donner esiintyi tänään Helsingin kirjamessuilla. Alkuvuodesta julkaistussa Suomi-pamfletissaan hän sanoi muun muassa, että hävettää olla tämän maan kansalainen ja puhui maastakarkotuspolitiikasta.

­–Tämä kahden viimeisen vuoden pakolaiskriisi on saanut minut häpeämään, hän sanoo messuilla.

Hän ihmettelee, että esimerkiksi Afganistanin Kabuliin palautetaan ihmisiä pikkulapsineen sellaisen käsityksen perusteella, että siellä on turvallista. Donner huomauttaa, että ihmiset ovat halunneet pois ja lähteneet liikkeelle syystä.

Palautuksia on tehostettu tänä syksynä ja poliittiset äänenpainot ovat koventuneet Turun sarjapuukotuksen jälkeen.

Donnerin mukaan kantaväestön ja pakolaisten suhteet ovat ruohonjuuritasolla paremmat kuin hallituksen politiikasta voisi päätellä. Hän sanoi messuilla päässeensä tähän käsitykseen elokuvaa tehdessään. Donnerin syksyllä ilmestynyt elokuva ”Perkele 2 - Kuvia Suomesta” nostaa esiin turvapaikanhakijoiden aseman. Hän kertoo matkustelleensa elokuvaa varten ympäri Suomen ja törmänneensä muun muassa sellaiseen paikkaan kuin Kyyjärvi, missä ”pakolaisten ja paikallisten suhteet olivat mitä parhaimmat, eikä näkynyt viitteitä siitä, että paikalliset olisivat karsastaneet pakolaisia”.

Donner huomauttaa, että suomalaista politiikkaa tehdään väärien olettamusten perusteella ja lisää, että Suomi tarvitsee myöskin työperäistä maahanmuuttoa. Donner muistuttaa suomalaisten muuttoliikkeistä 1800-luvulla Yhdysvaltoihin ja 1960-luvulla Ruotsiin. Tuolloin suomalaiset lähtivät paremman elämän perään sankoin joukoin.

Donner tarkentaa Uudelle Suomelle häpeävänsä Suomen menettelyä, jolle hän ei kuitenkaan voi tehdä mitään.

–Pakkopalautukset pitäisi keskeyttää ja lopettaa, Donner sanoo Uudelle Suomelle.

Päättäjät ja virkamiehet ovat korostaneet keskustelussa, että Suomi noudattaa lakeja ja kaikki tapaukset tutkitaan tarkasti. Donner huomauttaa, että lakia ja käytäntöjä voi muuttaa. Hänen mielestään lakiin ja järjestykseen viittaaminen on väärin.

–Kyllähän poliitikot pystyvät siihen vaikuttamaan, mutta eivät sitä tee, viittaavat vain virkamiehiin ja virkanaisiin, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Kirjassaan Donner sanoo, että ”voin pahoin ja minua oksettaa” viitaten aikaisempaan hallitustrioon eli Juha Sipilään (kesk.), Alexander Stubbiin (kok.) ja Timo Soiniin (ps./sin.). Hän pitää hallituspohjan muutosta ja 20 loikkarin viittä ministeriä absurdina.

–Vuoden 2019 alussa aion julkaista jatkeen tälle Suomi Finland -kirjalle ja se tulee olemaan punainen kansi. Se on minun pieni punainen, mutta sitä ei ole vielä tehty valmiiksi.

Kirjassaan Donner totesi, että hallituksella on vielä 2 vuotta aikaa todistaa epäpätevyytensä. Messuilla hän sanoo, että tätä todistelua on tehty eri tavoin viime aikoinakin. Hän sanoo olevansa eri linjoilla hallituksen kanssa muun muassa sotesta. Donner on huolissaan myös tuloerojen ja omaisuuserojen kasvamisesta sekä siitä, että palkkatasa-arvo ei vieläkään ole totta Suomessa, vaikka siitä on puhuttu jo 50 vuotta.