Äärioikeiston osaston sallinut kirjamessupomo erosi Ruotsissa – Kjell Westö: Absurdi kokemus

Kirjailija ja kulttuurivaikuttaja Kjell Westö on huolissaan äärioikeistolaisen ajattelun vahvistumisesta Suomessa. Westö todisti vastikään Ruotsissa äärioikeiston ja vastavoimien absurdia törmäystä osallistuttuaan 200 kirjailijan boikotoimille kirjamessuille.

Syys-lokakuun vaihteessa järjestetyt Göteborgin kirjamessut ovat alan suurin tapahtuma Pohjoismaissa. Kymmenet messuille kutsutut kirjailijat ja iso joukko muita päätyi boikotoimaan messuja, koska tapahtuman toimitusjohtaja Maria Källsson salli äärioikeistolaisen lehden Nya Tiderin osallistumisen. Källsson erosi tehtävästään tämän viikon tiistaina.

Westö kertoo Uudelle Suomelle kipuilleensa päätöksen kanssa pitkään. Lopulta vaakakupissa painoi Suomen juhlavuosi ja politiikka. Hän halusi tuoda esiin Suomea ja tärkeinä pitäminään asioita.

– Jos me kaikki kirjailijat olisimme jääneet sieltä pois, koko sen valtavan areenan antaminen tälle pienelle ääriryhmälle ei olisi ollut mieleiseni ratkaisu, Westö sanoi Uudelle Suomelle Helsingin Kirjamessuilla torstaina.

– Kun päätin isojen omantunnon tuskien jälkeen lähteä sinne, halusin puhua nimenomaan politiikkaa ja sain puhua politiikkaa.

Westö kertoo puhuneensa ilmaisunvapaudesta ja sen tuomasta vastuusta, siitä, saako mitä tahansa sanoa. Myös polarisoitumiskehitys ja eristäytyminen kuppikuntiin nousi esiin. Tilaisuudessa oli poliittisia tempauksia ja Anne Frankin päiväkirjaa esimerkiksi luettiin taukoamatta kannesta kanteen.

Äärioikeiston pieni ständi jätettiin hallissa yksin. Westö ei tavannut ketään, joka olisi käynyt siellä.

Westö kuvailee tunnelmaa messuilla vakavaksi ja kokemusta absurdiksi. Hän osallistui myös vastamielenosoitukseen, joka veti Göteborgin kaduille 10 000 ihmistä natsien suunnittelemaa marssia vastaan. Hän arvelee, että paikalla olivat edustettuina kaikki muut poliittiset kannat paitsi äärioikeisto.

– Näkisin, että suurin häviäjä tässä olivat natsit, jotka mokasivat itsensä. Heidän tavoitteensa ottaa kaupunki haltuun jäi suutariksi.

Toinen selkeä häviäjä oli Göteborgin kirjamessut, joka kärsi valtavasta yleisökadosta. Kävijöitä oli 20 000 vähemmän verrattuna aiempiin vuosiin. Westö arvelee, että ensi vuonna Nya Tider ei ole messuilla paikalla etenkään, kun "väärän päätöksen symboli erosi tehtävistään".

Suomessa on kohistu viime päivinä tavaratalo Kärkkäisen omistajan yhteyksistä uusnatsijärjestö Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen. Moni yritys on kertonut harkitsevansa yhteistyön jatkoa ja esimerkiksi Helkama on ilmoittanut luopuvansa siitä erittäin todennäköisesti. Westö sanoo, että firman omistajana hän luopuisi yhteistyöstä, jos natsiyhteydet ovat selvät.

– Natsismi on niin viheliäinen ideologia, että toivoin, että se olisi ollut kuollut ja kuopattu Euroopassa sen jälkeen, mitä 1930-1940-luvuilla tapahtui.

Lue lisää: Uusnatsiyhteydet olivat liikaa – Helkama luopuu pyörämyynnistä Kärkkäisellä ”erittäin todennäköisesti”

Westö sanoo olevansa huolissaan kansallismielisen oikeistopopulismin noususta, joka vahvistuu Suomessakin. Hänen mielestään kansallismielisyys, vieraudenpelko ja sulkeutuminen näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat aiempaa enemmän Suomessa.

– Surukseni minun on sanottava, että Suomi seuraa siinä Euroopan valtavirtaa, Westö sanoo ja viittaa kansallismielisen oikeistopopulismin vahvistumiseen Euroopassa.

Tämä nähtiin vastikään muun muassa Saksan, Itävallan ja Tshekin vaaleissa.

– Kyllä minä olen huolissani. Jos me luovumme uskosta eurooppalaisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksiin ja uskosta, että eri kulttuurit, poliittiset mielipiteet, uskonnot ja ihmisryhmät voivat elää yhdessä moniarvoisessa yhteiskunnassa, on minun nähdäkseni menetetty todella paljon.

Suomen hallitukseen saakka kovat puheet eivät hänen mielestään kuitenkaan ole vielä vahvasti yltäneet, ne olisivat voineet näkyä pahemminkin. Hän katsoo, että keskustan ja kokoomuksen riveissä on melko hyvin kannettu poliittinen vastuu olla hyödyntämättä näitä liikkeellä olevia virtauksia.

– Tämä ei tarkoita, että kannatan hallituksen ajamaa politiikkaa. Asetun poliittisilta mielipiteiltäni enemmän vasemmalle.

Entäpä asuuko sisälläsi pieni RKP:läinen ja sitä myötä Nato-myönteinen ihminen?

– Tuohon en osaa vastata. RKP on yksi juttu ja Nato toinen juttu.

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds haluaa Suomen Natoon.

– Tiedän, mutta en kommentoi tätä.

