Timo Harakka hämmästeli veronkiertäjän ”moposakkoa” – Ministeriö laski todelliset rapsut

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka yllätti valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) täysin torstain kyselytunnilla, kun hän esitti, että hallitus yrittää ujuttaa veronkiertäjien armahduspykälää 300-sivuiseen lakiesitykseen verotuksen seuraamusmaksujen uudistamisesta.

Valtiovarainministeriö kiistää jyrkästi, että lakiesitys toisi niin kutsutun tehokkaan katumisen takaisin. Ylitarkastaja Henna Ritarin mukaan kyse on väärinymmärryksestä. Hän korostaa, että varansa myöhässä verottajalle ilmoittavalle ei ole luvassa syytesuojaa, vaan tapaukset voivat johtaa rikostutkintaan.

Harakka nosti kyselytunnilla kaksi esimerkkiä, jotka hänen mukaansa suorastaan yllyttävät veronkiertoon. Uusi Suomi pyysi valtiovarainministeriötä tekemään samoista esimerkeistä omat laskelmat.

–Syytesuojan sijaan on tarjolla 0,5 prosentin veronkorotus, jos Sveitsiin varoja piilottanut veronkiertäjä pelkää jäävänsä kiinni ja ilmoittautuu. Kuulitte oikein: 0,5 prosenttia. Lakiesityksessä on tästä uudesta armahduksesta esimerkki: jos on pimittänyt 16 000 euron vuokratulot, joutuu maksamaan kahdeksankymppiä. Se on vähemmän kuin mopoilijan ylinopeussakko. Näin pieni riski suorastaan yllyttää veronkiertoon, Harakka sanoo.

–Itse asiassa tämä puolen prosentin veronkorotus veronkiertäjille on vielä ankarampi todellisuudessa kuin äsken esitin. Nimittäin lakiesityksen toinen esimerkki on firmasta, joka pimittää miljoonan euron tulot ja sitten katuu. Uuden lakinne vaatimus siis on, että tästä miljoonan euron huijauksesta määrätään viiden tonnin rapsut. Kuitenkin täällä eduskunnassa oikeusoppineet ovat todenneet, että näin törkeä tapaus pitäisi ilman muuta saattaa rikosoikeudelliseen tutkintaan — ja nyt se ei olisi enää mahdollista, toteaa Harakka.

Valtiovarainministeriön Ritari huomauttaa, että lakiesityksen mukaan oikeat lisämaksut olisivat 500 ja 23 666 euroa, kun Harakan esittämän veronkorotuksen lisäksi maksettavaksi tulisivat vielä viivästyskorot. Lisäksi maksettavaksi tulevat vielä alkuperäinen vero, eli maksettavaa kertyisi 5 300 euroa ja 223 666 euroa.

–Jos verotusta oikaistaan vahingoksi, niin silloin tulee määrättäväksi viivästysseuraamukset ja veronlisäys sekä tietysti se alkuperäinen vero. Eli vero määrätään siitä tulon määrästä, kuten tavallisestikin, ja sitten määrätään veronkorotus, joka on se 0,5 prosenttia, jos tulot ilmoitetaan aidosti oma-aloitteisesti ennen verottajan yhteydenottoa. Sitten tulee totta kai veron myöhässä maksamisesta viivästyskorko, joka on 7 prosenttia, Ritari sanoo.

Verottaja tarkastaisi myös, täyttyvätkö tapauksissa veropetoksen tunnusmerkit. Jos Harakan esimerkkitapauksista tehtäisiin tutkintapyynnöt, niitä kohdeltaisiin Ritarin mukaan hiukan eri tavoin. Syynä on se, että toisessa tapauksessa miljoonapalautuksen tekijä olisi yritys ja ensimmäisessä vuokratuotot koskevat luonnollista henkilöä.

–Osakeyhtiön kohdalla on mahdollista, että jos veropetoksen tunnusmerkit täyttyvät, vastuunalaiset henkilöt voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen, vaikka yhtiölle määrättäisiin veronkorotus.

–Jos luonnollinen henkilö ilmoittaa oma-aloitteisesti merkittävän määrän tuloja, niin vero pannaan maksuun viivästyskorkojen kanssa. Lisäksi arvioidaan, että jos kyse on rikosasiasta, tehdään rikosilmoitus ja 0,5 prosentin korotus jätetään kokonaan määräämättä. Luonnollisten henkilöiden kohdalla ei voida määrätä kaksoisrangaistusta eli sekä rikosseuraamusta että veronkorotusta. Jos rikoksen tunnusmerkit eivät täyty, määrätään se 0,5 prosentin korotus.

Oma-aloitteisuudella tarkoitetaan, että tuloista ilmoitetaan ennen kuin verottaja on ehtinyt edes lähestyä verovelvollista. Jos verottaja on ehtinyt kysellä saataviensa perään tai pyytää tuloista selvitystä, määrätään veroille rangaistukseksi korotus, joka vaihtelee 1–10 prosenttia ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin moitittavuuden mukaan. Uusi laki jakaa prosentit nyt kolmeen eri luokkaan, kun aiemmin verottaja on voinut määrätä 0–30 prosentin lisäyksen pääasiassa oikeuskäytännön mukaan.

Näin valtiovarainministeri laski esimerkit:

Esimerkki 1.

Verovelvollinen ei ilmoita saamaansa 16 000 nettovuokratuloa vuoden 2018 veroilmoituksella ja tulo jää verottamatta. Hän ilmoittaa puuttuvat tulot Verohallinnolle vuonna 2020. Verohallinto oikaisee verotusta. Verovelvollisella ei ole muita ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntejä. Verovelvolliselle määrätään vuokratulosta veroa 30 prosenttia eli 4 800 euroa ja veronkorotusta 0,5 prosenttia lisätystä tulosta eli 80 euroa. Lisäksi verolle määrätään huojennettua viivästyskorkoa 56 euroa eli 2 prosenttia 1.2.2019 alkaen verovelvollisen verovuoden 2018 jäännösveron 1. erän eräpäivään 1.9.2019 ja viivästyskorkoa 364 euroa eli 7 prosenttia 2.9.2019 alkaen lisää maksettavan veron eräpäivään 1.10.2020.

Veron määrä 4 800 euroa

Veronkorotuksen määrä 80 euroa

Viivästyskorot 420 euroa (esimerkissä ajalta 1.2.2019–1.10.2020)

Yhteensä maksettavaa 5300 euroa

[Korot: huojennettu viivästyskorko: 4 800 euroa x 2 % = 96 euroa x 7 kk/12kk = 56 euroa (ajalta 1.2.2019–1.9.2019) ja viivästyskorko 4 800 euroa x 7 % = 336 euroa x 13/12 kk = 364 euroa (ajalta 2.9.2019–1.10.2020)]

Esimerkki 2.

Osakeyhtiö ei ilmoita saamaansa 1 miljoonan euron konserniavustusta vuoden 2018 veroilmoituksella ja konserniavustus jää verottamatta. Yhtiön tilikausi ja verovuosi on kalenterivuosi. Yhtiö ilmoittaa virheestä Verohallinnolle vuonna 2020. Verohallinto oikaisee verotusta. Yhtiölle määrätään konserniavustuksesta veroa 200 000 euroa ja veronkorotusta 0,5 prosenttia lisätystä tulosta eli 5 000 euroa. Lisäksi verolle määrätään huojennettua viivästyskorkoa 2 333 euroa 1.2.2019 alkaen verovelvollisen verovuoden 2018 jäännösveron 1. erän eräpäivään 3.9.2019 ja viivästyskorkoa 16 333 euroa eli 7 prosenttia 4.9.2019 alkaen lisää maksettavan veron eräpäivään 3.11.2020.

Veron määrä 200 000 euroa

Veronkorotuksen määrä 5 000 euroa

Viivästyskorot 18 666 euroa (esimerkissä ajalta 1.2.2019–3.11.2020)

Yhteensä maksettavaa 223 666 euroa.

[Korot: huojennettu viivästyskorko 200 000 euroa x 2 % = 4 000 euroa x 7kk/12kk = 2 333,33 euroa (ajalta 1.2.2019–3.9.2019) ja viivästyskorko 200 000 euroa x 7 % = 14 000 euroa x 14kk/12kk = 16.333,33 euroa (ajalta 4.9.2019–3.11.2020).]