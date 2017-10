Helsingin päättäjien varauduttava valtavaan muutokseen: ”Erityisesti kantakaupungissa lasten määrä on kasvanut valtavasti”

Helsingissä peruskoululaisten ikäluokka kasvaa tulevina vuosina jopa 6 660 lapsella, selviää Helsingin kaupungin Uudelle Suomelle toimittamista tiedoista.Kun Helsingin peruskoulujen keskikoko on 410 oppilasta, koululaisten määrän kasvu vastaa noin 16 koulua.

Koululaisikäluokan kasvun lisäksi päiväkoti-ikäisten, 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 1 804 lapsella. Kunnalliseen päivähoitoon osallistuu kuitenkin vain noin puolet lapsista.

Peruskouluikäisten, 6–14-vuotiaiden, väestökasvuennusteen mukaan lapsista muuta kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia on 2 750. 1–6-vuotiaiden ikäluokan kasvusta jo 91 prosenttia on vieraskielisiä. Ruotsinkielinen peruskoululaisten ikäluokan ennakoidaan kasvavan noin yhden koulun verran, mutta 1–6-vuotiaiden ikäluokka vähenee 116 lapsella. Vieraskielisten ikäluokkien kasvuennuste on tehty aiemmin.

Suuriin muutoksiin joutuvat varautumaan myös Helsingin päättäjät, jotka parhaillaan neuvottelevat kaupungin ensi vuoden budjetista. Ikäluokkien kasvu on laskettu tämän valtuustokauden ajaksi eli vuosille 2017–2021. Sekä kokoomuksesta että vihreistä painotetaan, että asiasta on keskusteltu mutta eri näkemyksiä on siitä, miten se on huomioitu.

–Jos jollekin on varattu paljon lisää, niin se on nimenomaan koulutuksen ja kasvatuksen toimiala. Sille on varattu 40 miljoonaa euroa lisää, ja se on ihan strategian mukainen, sanoo kokoomuksen Risto Rautava.

–Henkilöstörahoihin näyttäisi olevan riittävästi, mutta kyllä tätä investointipuolta käydään vielä läpi, sanoo vihreiden Otso Kivekäs viitaten koulujen lisärakentamiseen.

Kivekäs puolestaan, että aluekohtaiset erot ovat suuria. Kasvuennusteen mukaan Kampinmalmilla peruskouluikäisten määrä kasvaa yli tuhannella koululaisella, Kalliossa ja Kaarellassa viidellä sadalla ja Laajasalossakin oppilaiden määrän ennustetaan kasvavan kuudella sadalla.

–Erityisesti kantakaupungissa lasten määrä on kasvanut valtavasti. Itselläni vanhempi lapsi aloitti Vallilan ala-asteen ja siellä viidessä vuodessa ekaluokkalaisten määrä on kaksinkertaistunut, Kivekäs toteaa.

Rautava huomauttaa, että tiloja kouluille voitaisiin rakentaa myös niin sanotulla vuokrakoulumallilla. Kaupunki vuokraa rakennetut tilat määräajaksi, jonka jälkeen voidaan pohtia, tarvitaanko tiloja enää 20 vuoden päästä. Hän kuitenkin myöntää, että Helsingissä ongelmia aiheuttaa tällä hetkellä sisäilmaongelmien riivaamat koulurakennukset.

–Sinänsä on äärettömän positiivista, että väestö kasvaa ja väestörakenne pysyy oikeanlaisena tässä kaupungissa, Rautava jatkaa.

Päiväkoti-ikäisistä kunnalliseen päivähoitoon osallistuu Kivekkään mukaan tällä hetkellä noin puolet helsinkiläislapsista. Osuutta halutaan kuitenkin kasvattaa ja jo 5-vuotiaille aletaan tarjota maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi monen päivähoitomaksut alenevat vuodenvaihteessa.

–Nämä nostavat osallistumisastetta. Lisäksi strategiassa on mainittu, että kaupungin tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Silloin on syytä olettaa, että osuus tulee olemaan yli puolet, arvioi Kivekäs.